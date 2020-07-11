Чемпион UFC Волкановски дал прогноз на бой между Яном и Алдо

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски поделился ожиданиями перед поединком между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул UFC в легчайшем весе.

«Это будет очень интересный поединок. Думаю, в начале, в первом раунде, бой будет очень конкурентным, но затем высокий темп Петра Яна, давление — всё это скажется на Алдо, он замедлится, и Пётр Ян начнёт забирать поединок. Возможно, он даже финиширует его», — приводит слова Волкановски UFC Russia.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее Шамиль Сулейманов выразил мнение, что Ян не сумеет нокаутировать Алдо на UFC 251.