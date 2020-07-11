«Пётр может держать совершенно безумный темп»: тренер Яна по борьбе о его несгибаемости, работе на износ и прозвищах

Пётр Ян сейчас находится в лучшей форме, чем когда-либо, так как он совершенно здоров. Об этом в интервью RT заявил тренер по борьбе в бойцовском клубе Tiger Muay Thai Фрэнк Хикман. По его словам, выдержать напор россиянина на протяжении пяти раундов очень сложно, в том числе психологически. Специалист вспомнил, как познакомился с сибиряком три года назад перед его дебютом в UFC, рассказал о его невероятном трудолюбии на тренировках, а также раскрыл секреты всех прозвищ претендента на титул.

— Когда вы впервые встретились с Петром Яном?

— Более трёх лет назад. Я начал работать тренером по борьбе в бойцовском клубе Tiger Muay Thai в мае 2017 года, тогда мы и познакомились, и с тех пор он провёл несколько тренировочных сессий в нашем клубе.

— Какое у вас было первое впечатление об уровне его физической подготовки, ударной техники и навыках борьбы?

— Больше всего в Петре меня поразило его атлетическое телосложение — такое не часто увидишь. Я родом из США, и белые крепко сложенные парни там всегда очень бросаются в глаза. В своей жизни я встречал всего нескольких таких людей: мой друг детства, тренер из колледжа, в котором я учился, и Пётр. Если говорить непосредственно о телосложении, то он очень выделяется.

Что касается боксирования и борьбы, то, глядя на то, как он борется, ты видишь, что он очень быстро всё перенимает. Он умеет связать всё воедино. Если показать ему приём, то через неделю-другую он уже будет идеально его исполнять. Это его конёк: он всё схватывает на лету. Этим он для меня выделяется. Это касается всего: и бокса, и борьбы. То, как он выполняет силовые упражнения, набирая форму, — его возможности просто поражают. Он очень сбалансированный боец. В плане атлетической формы природа отлично его наградила.

— Когда впервые увидели его, могли представить, что Пётр будет претендентом на титул UFC?

— Я познакомился с ним прямо перед подписанием контракта с промоушеном — перед его дебютным боем в Сингапуре. Я знал, что у него неограниченный потенциал. Знал, что Ян способен достичь высоких результатов в этом спорте, причём быстро. Так что да, я мог представить его в титульном бою. Это был лишь вопрос времени. Когда следишь за его успехами, ты видишь, что он становится всё лучше и лучше.

— Пётр не очень хорошо знает английский. Мешает ли языковой барьер вашей совместной работе?

— Нет. Думаю, он хорошо всё схватывает во время совместной работы. А если нет, то рядом всегда будет кто-то, кто сможет перевести. Но зачастую моего русского и его английского нам хватает.

— То есть сейчас Ян продвинулся в понимании?

— Да, сейчас он владеет языком намного лучше. И я говорю это не просто так, это чистая правда. Я знаю, что у него есть преподаватель по английскому. Пару недель назад мы с братом поздравляли его с рождением сына, и Пётр общался с нами на хорошем английском, вёл полноценную беседу. Он очень серьёзно продвинулся. Его преподаватель отлично справляется со своей работой.

— А вы можете вспомнить какие-то забавные ситуации, связанные с языковым барьером?

— Бывали случаи, когда он переходил на русский, чтобы выразить какую-то мысль, и просил Саята Абдрахманова (менеджер Петра. — RT) перевести…

Но по большей части мы постоянно подшучиваем друг на другом. Иногда я прошу его произнести по-русски что-то не очень приличное. Он научил меня паре слов и всё такое. Обычно при общении с Петром я использую какие-то простые выражения: «как дела?», «привет!», «спасибо», «хорошо». Но в данный момент он владеет английским на таком уровне, что понимает абсолютно всё, что я говорю.

— При общении со СМИ Пётр производит впечатление серьёзного и скромного человека. А каков он в повседневной жизни?

— Наши с Петром занятия обычно начинаются со слов «Здравствуйте, тренер». Он очень быстро загорается чем-то, скажем, если мы занимаемся борьбой или он ведёт спарринг или бой с тенью. Когда я стою перед ним с поднятыми руками, то вечно смеюсь вместе с Петром. Он любит от души посмеяться. Каждый раз, когда я вижу его, он всегда настроен очень позитивно, поскольку ему нравится тренироваться. Он обожает тренировки и потому всегда очень воодушевлён и готов с радостью этим заниматься. Он любит свою работу. Мы с Петром подходим к этому очень серьёзно, но в хорошем смысле. Я никогда не видел его озлобленным или в дурном настроении. Иногда спарринги становились чересчур ожесточёнными, но дальше этого не заходило. Ведь с кем бы я его ни ставил, по большей части он всегда брал верх.

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— А вы обсуждали его происхождение?

— Я не слишком много знаю о том, откуда он родом. Я знаю только, что там холодно. На мой взгляд, Россия в целом — довольно холодное и суровое место. Я как-то разговаривал с русской девушкой и в шутку сказал, что русские вообще не улыбаются. А она ответила, что у русских не так уж много поводов для улыбок. Когда она это сказала, я понял, что в её словах есть смысл. Русские по большей части кажутся мне тихими, неразговорчивыми и неулыбчивыми. Но Пётр немного другой. Он более открытый, потому что много путешествовал и много общался с разными людьми.

— Пётр нередко берёт на тренировки своего сына. Насколько для вас необычно видеть эту сторону его жизни?

— Это приятно. Он хороший семьянин и часто говорит о своих родных. Недавно у него родился второй ребёнок, а вообще он признавался, что хочет четверых детей. Он мечтает о большой семье. Я знаю, что у него есть несколько братьев и сестёр. Я помню, как его сын был ещё совсем малышом и толком не умел ходить, а сейчас он вовсю бегает по спортзалу, лупит меня в живот и всё такое. Иногда Пётр даёт ему выйти на ринг и поднимает свои ладони, чтоб парнишка отрабатывал удары. Он выкрикивает ему различные комбинации и удары. Мальчишка у него отличный.

Он часто берёт сына на тренировки, и, наверное, для парня должно быть очень приятно смотреть, как отец совершенствуется. Смотреть его бой за чемпионский титул. Мы уже привыкли к тому, что его сын часто присутствует на тренировках. И он не единственный, кто берёт с собой ребёнка. Рафаэль Физиев тоже приводит своего сына, как и Саят Абдрахманов. У моего брата вот дочь. Но довольно забавно наблюдать, как по залу бегают все эти русскоговорящие ребятишки.

— Как-то Пётр сказал, что каждый свой бой в UFC, за исключением поединка с Юрайей Фейбером, проводил либо с травмой, либо испытывая проблемы со здоровьем. Вы когда-нибудь видели столь строгого по отношению к себе бойца?

— Я знал несколько таких несгибаемых парней. Но, мне кажется, о таких вещах ты никогда толком не знаешь. Люди могут не говорить тебе, что у них травма, и скрывают что-то, поскольку не хотят, чтобы ты что-то сказал или начал приставать с расспросами. Но Джон Бой сказал мне, что Пётр сейчас в лучшей форме, чем когда-либо, потому что он совершенно здоров. До боя с Джимми Риверой у него была стафилококковая инфекция, или его искусали ядовитые медузы, и так далее. Так что некоторые осложнения были. Но я не знаю, есть ли бойцы, которые действительно подходят к бою на 100% здоровыми.

На протяжении своей карьеры в UFC Пётр и правда по большей части был не в идеальной форме. Проблемы с локтем опять же. Но когда он здоров и находится на пике формы, когда ты видишь Петра Яна в лучшем его состоянии — это совершенно невероятно. Это что-то особенное. Настоящее шоу. Ведь я не зря назвал его «Шоу Петра Яна». Ты действительно не пожалеешь своих денег. Можно запастись попкорном и просто смотреть на искусного бойца, который любит своё дело.

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— Люди часто говорят, что для успеха нужны талант и трудолюбие. По-вашему, сколько в Петре одного, а сколько другого?

— Для начала, вы просто не сможете выйти на такой уровень без должного трудолюбия. Но Пётр, конечно же, тут задаёт совершенно иную планку. Иногда приходится говорить ему, чтобы он расслабился или что нет ничего страшного в том, чтобы взять выходной. Временами он прислушивается, временами — нет. Он работает невероятно усердно. Но и таланта ему не занимать. Однако одного лишь таланта недостаточно — нужно подкреплять его соответствующим трудолюбием. И Ян отлично с этим справляется.

— Приведите пример…

— Скажем, с утра это могут быть силовые упражнения или работа на лапах, а после полудня спарринг, потом прогибы. После этого он обычно снова работает на лапах, хотя это уже и не обязательно, или выходит на пробежку, или начинает вести интенсивный бой с тенью, или делает дома упражнения со скакалкой. На своей вилле с бассейном, в самый разгар жары! Или совершает пробежку к «Большому Будде» в воскресенье, когда не должен этого делать. Так что Пётр постоянно работает. Думаю, он просто внушает себе, что должен делать больше. И делает. Он работает не покладая рук. И всегда был таким.

— Думаете, люди могут его недооценивать из-за того, что он тихий, спокойный и не вступает в словесные перепалки? Возможно, причиной тому его текущий уровень знания языка?

— Не знаю, можно ли тут говорить, что люди его недооценивают, поскольку мало кто бросает ему вызов. Никто особо не говорит: «Хм. Я бы с ним подрался». Несколько раз такое бывало, но не то чтобы люди выстраивались в очередь, чтобы с ним побиться. По большей части сам Пётр решает, что, мол, я хочу сразиться с этим, или с этим, или с этим. Не думаю, что причиной тому его немногословность. Лично я бы не хотел боя с Петром Яном. Если уж откровенно. Первое место в моём списке желанных соперников занимает не он. У него уже серия из шести побед подряд — постучу по дереву — и он становится всё лучше и лучше.

— Что станет его козырем в поединке с Жозе Алду?

— Его выносливость и уровень бокса. Вернее, так: выносливость, темп, боксирование. Да и просто способность Петра заставить противника выдохнуться. Он скорее контратакующий боец, но всё время движется вперёд, давит на соперника, вынуждает его подстраиваться под свой темп и выбивает из зоны комфорта. И это заставляет оппонента проводить атаки, которые проводить не стоит. Пока ты думаешь над следующим приёмом, он ошарашивает тебя своим ударом. И со временем, если ты не в достаточно хорошей форме или у тебя какое-то неприятное рассечение, жди беды. Это могут быть долгие 15 минут, а то и все 25.

— То есть Ян постоянно нагнетает и подавляет?

— Я давно говорю, что никто бы не хотел оказаться в пятираундовом поединке с Александром Волкановски, потому что он задаёт невероятный темп. И из всех, с кем я имел удовольствие работать, единственный, кто способен держать такой же темп, — это Пётр. Он может держать совершенно безумный темп в пятираундовом бою. Три раунда уже не подарок, а если речь идёт о пяти — когда у него есть лишние десять минут — у Яна словно начинает работать запасной бак и он просто не останавливается. И чтобы что-то этому противопоставить, нужен очень расчётливый и критический подход. Ты можешь держаться пять минут, можешь десять, но когда это 15—25 — уже невероятно сложно. Думаю, в воскресенье вы всё увидите сами.

— И последний вопрос. Касательно его прозвища Беспощадный...



— А может быть, Шоу Петра Яна?

— У него появилось другое?

— Да. Я стал его так называть чуть больше года тому назад. И оно как-то привязалось. Мне нравится «Беспощадный». Есть ещё «Сибирский Гангстер» — так его называют ребята в зале. Беспощадным тоже. Ну и я периодически называю его «Шоу Петра Яна», поскольку, как я и говорил, это один из самых интересных бойцов в UFC. Его бои действительно похожи на представление. О потраченных деньгах вы точно не пожалеете. Если я вижу его имя в списке боёв, меня охватывает настоящая радость. Этот парень… Вы видите человека, который действительно получает удовольствие от своего дела. Когда он на ринге, это ни с чем не сравнимо.