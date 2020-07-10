Шлеменко дал прогноз на бой Ян — Алдо на UFC 251

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на бой Петра Яна с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Жозе Алдо на турнире UFC 251.

«На стороне Пети сейчас удача, текущая форма, физическая готовность и стиль. Алдо удобен. Он — ударник и бороться не будет. В первых раундах сможет держаться на равных, а затем Петя передышит его, возьмёт темпом. Жозе может рассчитывать на свой опыт, он превосходит Петра по возрасту, количеству боёв, по уровню соперников. Думаю, что бой закончится нокаутом в поздних раундах в пользу россиянина. В первых раундах будет тяжело, нужно выстоять. Но как только бой пройдёт отметку в три раунда, Петя победит. Нокаутом. Либо как минимум по очкам», — цитирует Шлеменко «Известия».

Пётр Ян и Жозе Алдо встретятся в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 251. На кону поединка — титул чемпиона в легчайшем весе.

Ранее Шлеменко заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был хорошим человеком.