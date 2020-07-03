Шлеменко: Абдулманап Нурмагомедов был хорошим человеком

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хочу выразить соболезнования Хабибу, это невосполнимая потеря для семьи и всего дагестанского народа», — цитирует Шлеменко Sport24.

По словам спортсмена, у него была похожая ситуация в 2007 году, он представляет, каково терять людей, которые много сделали для тебя. Он также пожелал сил и терпения семье умершего, отметив, что готов оказать поддержку.

«Я не раз общался с Абдулманапом. Он был хорошим человеком, умным, отличным педагогом. Ничего плохого про него сказать не могу, только положительное. Все мы видим, какого сына он воспитал, настоящего чемпиона. Специалист с большой буквы, большая утрата для дагестанских парней», — сказал Шлеменко.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее Альберт Туменов заявил, что надеялся, что Абдулманап Нурмагомедов сможет победить болезнь.