Шлеменко: Абдулманап Нурмагомедов был хорошим человеком
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«Хочу выразить соболезнования Хабибу, это невосполнимая потеря для семьи и всего дагестанского народа», — цитирует Шлеменко Sport24.
По словам спортсмена, у него была похожая ситуация в 2007 году, он представляет, каково терять людей, которые много сделали для тебя. Он также пожелал сил и терпения семье умершего, отметив, что готов оказать поддержку.
«Я не раз общался с Абдулманапом. Он был хорошим человеком, умным, отличным педагогом. Ничего плохого про него сказать не могу, только положительное. Все мы видим, какого сына он воспитал, настоящего чемпиона. Специалист с большой буквы, большая утрата для дагестанских парней», — сказал Шлеменко.
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее Альберт Туменов заявил, что надеялся, что Абдулманап Нурмагомедов сможет победить болезнь.