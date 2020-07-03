Боец MMA Туменов: надеялся, Абдулманап Нурмагомедов выкарабкается
- РИА Новости
«Очень жалко. Я надеялся, что Абдулманап Магомедович выкарабкается. Читал, что ему вроде бы было легче, пришёл в себя. Думал, что восстановится», — цитирует Туменова «Чемпионат».
Он отметил, что Нурмагомедов-старший был спортивным человеком, но в данной ситуации, по его мнению, сильно повлияли коронавирус и проблемы с сердцем.
«Соболезную Хабибу и всем родственникам. Пусть Всевышний простит ему все грехи», — добавил Туменов.
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее Александр Емельяненко выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова.