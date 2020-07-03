Боец MMA Туменов: надеялся, Абдулманап Нурмагомедов выкарабкается

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Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец MMA Туменов: надеялся, Абдулманап Нурмагомедов выкарабкается
  • РИА Новости

«Очень жалко. Я надеялся, что Абдулманап Магомедович выкарабкается. Читал, что ему вроде бы было легче, пришёл в себя. Думал, что восстановится», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Он отметил, что Нурмагомедов-старший был спортивным человеком, но в данной ситуации, по его мнению, сильно повлияли коронавирус и проблемы с сердцем.

«Соболезную Хабибу и всем родственникам. Пусть Всевышний простит ему все грехи», — добавил Туменов.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее Александр Емельяненко выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова.

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