Хикман о выносливости Яна: у него словно запасной бак, Пётр просто не останавливается

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Джордж Хикман, тренер российского бойца смешанного стиля Петра Яна по борьбе, рассказал, что будет главным козырем его подопечного в поединке с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Хикман о выносливости Яна: у него словно запасной бак, Пётр просто не останавливается
  • Reuters

«Его выносливость и уровень бокса. Вернее, так: выносливость, темп, боксирование. Да и просто способность Петра заставить противника выдохнуться. Он скорее контратакующий боец, но всё время движется вперёд, давит на соперника, вынуждает его подстраиваться под свой темп и выбивает из зоны комфорта. И это заставляет оппонента проводить атаки, которые проводить не стоит. Пока ты думаешь над следующим приёмом, он ошарашивает тебя своим ударом. И со временем, если ты не в достаточно хорошей форме или у тебя какое-то неприятное рассечение, жди беды. Это могут быть долгие 15 минут, а то и все 25», — сказал Хикман в интервью RT.

Он также сравнил Яна с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски, который задаёт невероятный темп поединку. По его мнению, Ян является единственным, кто может работать в таком же темпе.

«Он может держать совершенно безумный темп в пятираундовом бое. Три раунда уже не подарок, а если речь идёт о пяти (когда у него есть лишние десять минут), то у Яна словно начинает работать запасной бак и он просто не останавливается. И чтобы что-то этому противопоставить, нужен очень расчётливый и критический подход. Ты можешь держаться пять минут, можешь 10, но когда это 15—25 — уже невероятно сложно. Думаю, в воскресенье вы всё увидите сами», — добавил Хикман.

Ранее тренер Яна по борьбе рассказал, какое прозвище дал Петру.

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