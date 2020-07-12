Сехудо отреагировал на победу Яна в бою с Алдо за титул UFC в легчайшем весе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Генри Сехудо отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за вакантный титул.

«Поздравляю, сладкий Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты мерзкая картошка», — написал Сехудо в своём Twitter.

Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян поблагодарил российских болельщиков после боя с Алдо.