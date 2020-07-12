Ян после завоевания титула UFC в легчайшем весе: спасибо, Россия

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поблагодарил отечественных болельщиков после боя с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия», — сказал Ян после боя.

Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян прокомментировал свою победу над Алдо в бою за титул UFC.