Ян после завоевания титула UFC в легчайшем весе: спасибо, Россия
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«Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия», — сказал Ян после боя.
Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Ян прокомментировал свою победу над Алдо в бою за титул UFC.