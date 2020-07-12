Ян прокомментировал свою победу над Алдо в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поделился эмоциями после своей победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Я знал, что это будет очень сильный соперник и сильное противостояние. Он немного отбил мне ногу переднюю, пришлось драться не в своей стойке но мы это сделали. Спасибо всем большое. У нас была задача максимально давить первые раунды. Давать ему работать. С третьего раунда нужно было включаться самому. Потом он подустал и его было проще разбирать. Хочу поблагодарить свою супругу. Очень мотивирует, когда перед боем рождается сын», — сказал Ян после боя.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему выражали перед поединком.

Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Ян нокаутировал Алдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.