Ян прокомментировал свою победу над Алдо в бою за титул UFC
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«Я знал, что это будет очень сильный соперник и сильное противостояние. Он немного отбил мне ногу переднюю, пришлось драться не в своей стойке но мы это сделали. Спасибо всем большое. У нас была задача максимально давить первые раунды. Давать ему работать. С третьего раунда нужно было включаться самому. Потом он подустал и его было проще разбирать. Хочу поблагодарить свою супругу. Очень мотивирует, когда перед боем рождается сын», — сказал Ян после боя.
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему выражали перед поединком.
Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Ян нокаутировал Алдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.