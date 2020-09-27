20-я победа Адесаньи, триумф Блаховича, поражения Тухугова и Ибрагимова: чем запомнился UFC 253

В Абу-Даби состоялся турнир UFC 253. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья нокаутировал Пауло Косту, провёл вторую защиту титула в среднем весе и одержал 20-ю победу в карьере. Ян Блахович досрочно взял верх над Домиником Рейесом и стал первым в истории польским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата. При этом российские бойцы выступили неудачно. Зубайра Тухугов проиграл Хакиму Даводу, а Хадис Ибрагимов уступил Данило Маркесу.

В ночь на 27 сентября в Абу-Даби прошёл турнир UFC 253, в карде которого оказалось сразу два титульных поединка. Исраэль Адесанья проводил вторую защиту пояса в среднем весе в битве с Пауло Костой, а Доминик Рейес и Ян Блахович сражались за титул в полутяжёлой категории. Звание стало вакантным после того, как многолетний лидер дивизиона Джон Джонс сложил с себя чемпионские полномочия и объявил о переходе в другой вес. При этом внимание российских болельщиков на этом турнире особенно привлекали выступления Зубайры Тухугова и Хадиса Ибрагимова.

Битва с участием Ибрагимова открывала 253-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Россиянин трижды бился в UFC и три раза уступил, ввиду чего оказался на грани увольнения. Чтобы если не гарантировать, то хотя бы увеличить шансы остаться в промоушене, ему было необходимо брать верх над дебютантом Данило Маркесом. На бумаге это казалось вполне решаемой задачей. Тот хоть и располагал неплохим послужным списком, в котором значились девять побед и два поражения, но лишь раз выступал за пределами родной страны. Первый опыт оказался неудачным, вследствие чего ему пришлось вновь вернуться в Бразилию.

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Тем не менее Маркес оказался крепче, чем это могло показаться на первый взгляд. Уже в первом раунде он продемонстрировал, что не зря многие годы тренировался и сопровождал звёзд бразильского ММА — Демиана Майю и Маурисио Руа. Пусть он действовал довольно прямолинейно, но был достаточно цепок, чтобы «вязать» россиянина у клетки и не давать ему в полной мере продемонстрировать свои навыки в боксе. Хадису всё же удалось сделать несколько неплохих ударов, в результате которых на лице соперника открылось рассечение, но Данило смотрелся увереннее. В самой концовке он даже провёл тейкдаун и набросил удушающий, но Ибрагимов выбрался из сложной ситуации.

Второй и третий раунды прошли в схожей манере. Изнурённый борьбой Ибрагимов пытался работать в стойке, но серьёзных успехов добиться не мог. Самыми значимыми достижениями стали несколько мощных попаданий в ходе заключительной пятиминутки и переход в доминирующую позицию в партере, который не принёс серьёзных дивидендов. Бразилец продолжал гнуть свою линию, оказывая давление на противника и пытаясь по максимуму использовать свои навыки в борьбе. Ещё три удачных перевода на землю позволили ему окончательно убедить судей в своём превосходстве и взять верх единогласным решением.

Также предварительный кард запомнился яркими досрочными победами Хуана Эспино и Людовита Клайна. Испанец расправился с Джеффом Хьюзом с помощью редкого удушающего приёма скарф холд чок, а словак отправил в нокаут Шейна Янга с помощью эффектной комбинации из хай-кика и серии мощнейших ударов руками. В свою очередь, ветеран промоушена Диего Санчес уступил Джейку Мэттьюсу. Противостояние получилось очень ярким и кровавым, но австралиец оказался заметно сильнее.

Программу основного карда открывали Зубайра Тухугов и Хаким Даводу. В феврале россиянин взял верх над крепким Кевином Агиларом и был настроен продлить успешную серию. Подспорьем для него должно было стать как присутствие в углу его партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова, так и превосходство в массе. Россиянин провалил взвешивание и был наказан штрафом, но его всё равно допустили к шоу.

В преддверии схватки Тухугов уверял, что серьёзно поработал над боксёрскими навыками, и обещал продемонстрировать их в дуэли с Даводу. С учётом того, что канадец специализируется именно на бое в стойке, это было более чем амбициозно. Тем не менее первый раунд оказался довольно равным. Оба бойца не форсировали ход битвы, работали размеренно и практически не предпринимали попыток устроить рубку.

Во втором оппоненты заметно прибавили в активности. Обмен ударами пошёл в более быстром темпе, и ярких попаданий стало гораздо больше. Тухугов работал первым номером и прессинговал Даводу, но тот здорово действовал на контратаках и был точнее (37 — 26). Несколько раз он находил челюсть россиянина на выходе из размена и чередовал прямые в голову с лоу-киками. Однако концовка прошла под диктовку Зубайры, применившего свои борцовские навыки. Партнёр Нурмагомедова провёл тейкдаун и долгое время контролировал визави в партере.

По ходу третьего отрезка Тухугов заметно подустал и замедлился, чему поспособствовали неудачные попытки тейкдауна. Россиянин пять раз пытался перевести соперника на настил, но не преуспел, растратив последние силы. Даводу перехватил инициативу, пошёл вперёд и начисто превзошёл противника в стойке. Канадец нанёс в пять раз больше ударов (20 — 4) и склонил двоих судей на свою сторону. Зубайра проиграл раздельным решением и потерпел второе поражение в UFC.

Поединок Тухугова и Даводу получился очень насыщенным, но награду за бой вечера получили Брэндон Ройвал и Кай Кара-Фрэнс. Схватка продлилась чуть более одного раунда, но буквально изобиловала ярчайшими эпизодами. По ходу первой пятиминутки бойцы наилегчайшего веса трижды оказывались в нокдауне, но, несмотря на это, не сбавляли темпа. Развязка наступила на 48-й секунде второго отрезка, когда Ройвал запрыгнул на соперника и провёл гильотину. Тот недолго сопротивлялся и был вынужден постучать.

Первый титульный поединок завершился сенсацией. После очень равной битвы Доминика Рейеса с Джоном Джонсом многие считали именно Рейеса фаворитом в противостоянии с Яном Блаховичем. И поначалу он оправдывал этот статус — здорово контролировал дистанцию с помощью длинных рук и чередовал свой разящий левый прямой с левым хай-киком. Перелом наметился за полторы минуты до конца стартового раунда. Поляк начал всё активнее идти вперёд и завершать комбинации ударами по корпусу. Американец был явно не готов к этому, вследствие чего на его правом боку очень быстро образовалась гематома.

Во второй пятиминутке Блахович продолжил идти вперёд и «расстреливать» голову и корпус оппонента. Рейес всё чаще был вынужден отступать и уже не так здорово смотрелся в дальнем бою, а в ближнем и вовсе вчистую проигрывал. Ян быстро понял это, стал провоцировать один размен за другим и очень быстро добился успеха. Сначала он несколько раз здорово попал в челюсть Доминику, а за 30 секунд до гонга провёл мощнейший левый боковой. Американец пошатнулся и рухнул на землю, а поляку оставалось лишь провести добивание.

Блахович одержал победу нокаутом и стал первым польским чемпионом UFC среди мужчин. До него пояс в крупнейшем ММА-промоушене планеты завоёвывала лишь одна представительница Польши — в марте 2015 года Йоанна Йенджейчик взяла титул в минимальном весе.

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Многие болельщики и эксперты ожидали, что битва между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой станет одной из самых ярких в 2020 году. Друг другу противостояли непобеждённые бойцы, в активе которых значилось 32 выигранных боя на двоих, в 26 из которых они взяли верх досрочно. Но всё сложилось иначе. Бразилец оказался абсолютно не готов к противостоянию с чемпионом и потерпел сокрушительное поражение во втором раунде. Он действовал слишком осторожно и не мог прорваться на ближнюю дистанцию, постоянно нарываясь на лоу-кики со стороны чемпиона. Только за первый раунд новозеландец 15 раз пробил по ногам, а во втором — ещё 11.

Должным образом обработав левую, ведущую ногу Косты, Адесанья принялся чередовать удары по этажам. Он традиционно действовал вторым номером, но был гораздо острее. В результате уже к середине второй пятиминутки на лице Косты появилось заметное рассечение. Изменилось и его поведение. Если поначалу он много кривлялся и всячески показывал, что удары чемпиона не причиняют ему дискомфорта, то впоследствии начал нервничать и всё чаще бросаться в необдуманные атаки. Одна из них и привела к его поражению. Исраэль встретил визави точнейшим левым хуком и отправил на настил, после чего добил.

Адесанья одержал 20-ю победу в карьере и успешно провёл вторую защиту титула.