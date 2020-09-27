Опубликовано видео реакции Блаховича на завоевание титула чемпиона UFC

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В сети появилось видео реакции польского бойца смешанного стиля Яна Блаховича на свою победу в поединке с американцем Домиником Рейесом за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе.
Опубликовано видео реакции Блаховича на завоевание титула чемпиона UFC
  • © UFC

Видео опубликовано пресс-службой UFC.

Бой прошёл на турнире UFC 253 в Абу-Даби. Для польского бойца эта победа стала 27-й в карьере при восьми поражениях. Рейес потерпел второе поражение в MMA при 12 победах.

Ранее сообщалось, что Блахович нокаутировал Рейеса во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

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