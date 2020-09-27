Опубликовано видео реакции Блаховича на завоевание титула чемпиона UFC
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Видео опубликовано пресс-службой UFC.
Бой прошёл на турнире UFC 253 в Абу-Даби. Для польского бойца эта победа стала 27-й в карьере при восьми поражениях. Рейес потерпел второе поражение в MMA при 12 победах.
Ранее сообщалось, что Блахович нокаутировал Рейеса во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
OH MY GOODNESS 🇵🇱@JanBlachowicz is your LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION.— UFC (@ufc) September 27, 2020
[ #UFC253 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/nKE85juzQj