Глава UFC назвал доминированием года победу Адесаньи над Костой

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 253 в Абу-Даби.
Глава UFC назвал доминированием года победу Адесаньи над Костой
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Это было доминирование года, и это странно. Если посмотрите на все другие бои Косты, то он работал на все 100%, словно на кону было всё. Мне кажется, сегодня он донёс до цели один джеб. Он не пытался прессинговать, это очень странно. Как бы то ни было, Адесанья легко победил», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.

Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде. Адесанья одержал свою 20-ю победу в карьере, при этом он ни разу не терпел поражений. Эта защита титула стала для него второй.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии поздравил бойца UFC Косту с чемпионством, хотя тот проиграл.

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