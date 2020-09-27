Адесанья нокаутировал Косту и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе
- Reuters
Поединок прошёл на турнире UFC 253 в Абу-Даби. Действующий чемпион нокаутировал соперника во втором раунде.
Адесанья одержал свою 20-ю победу в карьере, при этом он ни разу не терпел поражений. Эта защита титула стала для него второй.
Коста впервые проиграл поединок в MMA. До этого он победил в 13 поединках.
Ранее сообщалось, что Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.