Адесанья нокаутировал Косту и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Новозеландский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья одержал победу над бразильцем Пауло Костой и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Поединок прошёл на турнире UFC 253 в Абу-Даби. Действующий чемпион нокаутировал соперника во втором раунде.

Адесанья одержал свою 20-ю победу в карьере, при этом он ни разу не терпел поражений. Эта защита титула стала для него второй.

Коста впервые проиграл поединок в MMA. До этого он победил в 13 поединках.

Ранее сообщалось, что Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.