«Буду драться до последнего»: Тухугов о бое с Даводу, влиянии отца Нурмагомедова и подсказках Хабиба

В канадском бойце Хакиме Даводу нет ничего сверхъестественного, а победить его можно как в стойке, так и в партере. Об этом в преддверии поединка с ним заявил в интервью RT Зубайра Тухугов. Россиянин также рассказал, как готовился к турниру UFC 253, чем ему помогал чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и какое влияние на его карьеру оказал Абдулманап Нурмагомедов.

— Как давно вы прилетели в ОАЭ?

— В Эмираты прилетел 10 сентября, а непосредственно в Абу-Даби нахожусь уже четвёртый день (интервью состоялось 24 сентября. — RT). Не был здесь с прошлого года, хотя собирался приехать на отдых. Карантин не позволил.

— Кто состоит в вашей команде?

— Со мной приехали Ислам Мамедов, Гаджи Рабаданов, Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес. У нас большая команда. Возможно, даже кого-то сейчас не назвал.

— Каждый несёт ответственность за свою сферу подготовки?

— За бокс отвечает мой тренер и диетолог Мурад Мачаев. Когда летаю в Америку, курирует Хавьер. Но я уже довольно давно не был там. С борьбой помогает Ислам Махачев. Если есть возможность, Хабиб смотрит и подсказывает.

— Кто будет в вашем углу во время боя?

— Изначально секундировать меня должны были трое: Хабиб, Ислам и Хавьер. Но у Мендеса не получилось прилететь в Абу-Даби. Он сейчас готовит своих ребят к поединкам в Дубае. Третьим будет мой тренер из России.

— В прошлый раз здесь с вами был Абдулманап Нурмагомедов, сейчас его нет. Насколько ощущается его отсутствие?

— Я чувствовал себя увереннее, когда он был рядом. Знал, что если у меня что-то не получится, Абдулманап Магомедович никогда меня не оставит. Он всегда помогал, настраивал и поддерживал. Однажды я не мог согнать вес, начал нервничать. Абдулманап пришёл, подсказал и исправил ошибки моих помощников. И сейчас, когда появляются проблемы, думаю о том, что, будь Нурмагомедов-старший рядом, я бы доверился ему. Но жизнь такая — ничего с этим не поделать. Сегодня человек есть, а завтра его с нами уже нет.

— Как поменялся Хабиб после смерти отца?

— Абдулманап Магомедович старался передать опыт всей команде. Но Хабиб, как его сын, перенял больше остальных. И сейчас это чувствуется. Он много подсказывает во время тренировок. Мы доверяем Хабибу так же, как Абдулманапу.

— Вы присутствовали на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, где выступил Усман Нурмагомедов. Какую можете дать ему оценку как борцу? Ваш менеджер говорит, что он будет лучше Хабиба…

— Не могу с точностью сказать, так ли это. Усман действительно обладает хорошими данными и большим потенциалом. Как и все Нурмагомедовы, он хорош и в партере, и в стойке. 11 побед без поражений тоже говорят о многом. Думаю, Усман скоро покажет себя на высшем уровне.

— Как оцените шансы Умара Нурмагомедова против Сергея Морозова?

— Умар — хороший боец, но Морозов станет серьёзным вызовом для него. Уверен, нас ждёт зрелищный поединок.

— Вам предстоит бой с Хакимом Даводу. Возможно, это самый опасный ваш соперник в UFC. Что можете сказать о нём?

— Честно говоря, не вижу в нём ничего сверхъестественного. Непобедимых не бывает. А Хакима можно переиграть как в стойке, так и в борьбе. То, что его считают хорошим бойцом, только прибавляет мне мотивации. В том числе и благодаря своему настрою я выйду и покажу свой лучший бой.

— На пресс-конференции Даводу сказал, что скоро он одолеет второго члена команды Хабиба. Первым стал Марат Магомедов. Общаетесь с ним? Есть желание отомстить Хакиму за него?

— Как-то говорил Марату, что буду мстить за него. В спорте всё случается. Сегодня ты выигрываешь, а завтра проигрываешь. Даводу может говорить что угодно, но клетка расставит всё по своим местам. Посмотрим, что он покажет. Сам я не собираюсь говорить много, а то потом может быть стыдно перед болельщиками. Знаю лишь то, что буду идти только вперёд и драться до последнего.

— Даводу сказал, что знает вас исключительно как человека, который ударил Конора Макгрегора.

— А я узнал о существовании Хакима Даводу после того, как мне поставили его в соперники. Потом только ребята рассказали про его бой с Маратом. Необязательно быть известным для всех. Но Хаким скоро меня очень хорошо узнает.