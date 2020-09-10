Триумф Минеева, победа брата Хабиба и визит Черчесова: чем запомнился турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В главном поединке вечера средневес Владимир Минеев нокаутировал Даурена Ермекова и завоевал титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе, а во втором по значимости бою Усман Нурмагомедов одержал 11-ю победу подряд в карьере. Также шоу запомнилось триумфом младшего брата Забита Магомедшарипова — Хасана. При этом на арене присутствовало множество звёзд спорта, включая главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова вызвал серьёзный ажиотаж не только среди любителей смешанных единоборств, но и других представителей мира спорта. За последние годы отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе обрёл большую популярность, и почтить его память пришли многие известные атлеты и тренеры. Так, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой присутствовали известные бойцы Пётр Ян и Магомед Исмаилов, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, игроки «Спартака» Георгий Джикия и Резиуан Мирзов, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, известный пауэрлифтер Михаил Кокляев и многие другие.

За выступлениями наблюдал и сам Хабиб Нурмагомедов, который уже на следующий день должен был отправиться в Дубай для подготовки к титульному поединку с Джастином Гэтжи. Вместе с ним на арене присутствовал и ряд представителей команды Eagles MMA, в том числе братья Абубакар и Умар, а также ещё один воспитанник его отца Ислам Махачев. Примечательно, что все трое составят ему компанию на турнире UFC 254.

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В рамках предварительной программы прошли 11 схваток, сразу восемь из которых завершились досрочно. Ярким нокаутом отметился казахстанец Сабит Жусупов, отправивший на настил бразильца Рилдечи Диаса, а одним из самых ожидаемых событий стало выступление младшего брата Забита Магомедшарипова. Многие ждали от 19-летнего Хасана эффектных ударов в стойке, но он решил сделать ставку на свои борцовские навыки. В итоге, ему потребовалось менее четырёх минут, чтобы «задушить» грузинского бойца Тимура Акабу и одержать третью победу в карьере.

Основной кард турнира начался с сенсации. В преддверии битвы в пассиве Максима Буторина и Гойти Дазаева значилось по два поражения и одной ничьей, при этом россиянин одержал на восемь побед больше (17:9). Тем не менее казахстанец выступил крайне успешно и сумел взять верх над бывшим претендентом на титул Fight Nights Global в полусреднем весе. По ходу схватки у Буторина открылось глубокое рассечение, что заставило рефери остановить дуэль.

Следом своё первое поражение в карьере потерпел Магомед Аль-Абдула, известный тем, что познакомился с Абдулманапом Нурмагомедовым ещё в детсве. Отец Хабиба застал того в собственном огороде за воровством помидоров, но впоследствии стал его наставником и привёл в смешанные единоборства. В роли визави Аль-Абдулы выступал Иван Ерёменко. Дагестанский спортсмен слишком неосмотрительно ринулся в атаку и пропустил встречный прямой в исполнении соперника. Боец из Калининграда бросился добивать, но был остановлен арбитром.

В третьем по значимости поединке вечера на кону стоял титул чемпиона Fight Nights Global в полулёгком весе. Действующий обладатель титула Мухаммед Эминов очень уверенно провёл первый раунд боя с Муратбеком Касымбаем, но впоследствии сбавил обороты и позволил визави немного выровнять положение. Второй отрезок получился относительно равным, но уже в третьем россиянин вновь завладел преимуществом и больше не позволил казахстанцу перехватить инициативу.

По ходу битвы Эминов легко переводил противника в партер и уверенно контролировал на земле, спокойно набирая очки. В стойке Касымбай смотрелся неплохо, но на спине был предельно пассивен и не смог составить конкуренцию чемпиону. Двое судей отдали Мухаммеду все пять раундов, а один — четыре из пяти.

Во соглавном поединке вечера Усман Нурмагомедов встречался со Святославом Шабановым. Многие эксперты ожидали, что двоюродный брат Хабиба легко возьмёт верх над соотечественником и выиграет в 11-й раз в карьере, но на деле всё вышло немного сложнее. В самом начале уроженец Новосибирска продемонстрировал, что готов составить конкуренцию звёздному оппоненту и чуть было не отправил того в нокдаун. Комбинация ударов в голову нашла цель, но тот выстоял.

Усман быстро сделал выводы и сначала затянул Святослава в партер, а затем нащупал дистанцию и ритм в стойке. Вторая половина пятиминутки прошла под диктовку Нурмагомедова, отлично чередовавшего лоу-кики с джебами и прямыми в голову. Шабанов явно не успевал за более техничным и быстрым соперником, а в концовке у него появилась кровь на лице.

Второй раунд получился односторонним. Нурмагомедов с ходу взял инициативу в свои руки и уже спустя три с половиной минуты праздновал успех. Он полностью превзошёл Шабанова в стойке и в ходе одного из эпизодов повредил левую ногу противника. Битва перешла в партер, Усман нанёс несколько ударов кулаком по икроножной мышце Святослава и заставил того отказаться от продолжения схватки.

В главном поединке вечера за титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе сражались Владимир Минеев и обладатель временного титула Gorilla Fighting Championship Даурен Ермеков. Однако особой борьбы не получилось. Превосходство россиянина в классе было видно невооружённым глазом. Он сходу занял центр клетки и принялся раз за разом бомбардировать как голову, так и левую ногу казахстанца. В результате, уже к концу раунда на левом бедре спортсмена образовалась обширная гематома.

Во второй пятиминутке Минеев не сбавил обороты и продолжил доминировать в схватке. Он здорово работал по всем «этажам», равномерно нагружая голову, корпус и ноги визави. Единственным успехом Ермекова стало попадание в челюсть в ходе одного из разменов, но Владимир быстро восстановился и снова рванул вперёд. Концовку Даурен провёл на земле, пытаясь защититься от шквала ударов.

Развязка наступила в третьем раунде. Минеев продолжил атаковать и в очередной раз нащупал брешь в обороне Ермекова. Серия точных ударов по корпусу нанесла серьёзный урон казахстанцу, от которого он так и не смог оправиться. Владимир прижал оппонента к сетке и принялся добивать, заставив рефери вмешаться.