Подготовка к вылету в ОАЭ, бег в горах и спарринги с братьями: как Нурмагомедов тренируется перед боем с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов скоро начнёт новый этап подготовки к поединку с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоится 24 октября в Абу-Даби. По словам менеджера россиянина Ризвана Магомедова, боец 10 сентября вылетает в Дубай, где будет тренироваться под руководством Хавьера Мендеса. Между тем действующий чемпион в лёгком весе рассказал о том, как спаррингует с двоюродными братьями и бегает в горах.

До поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на UFC 254 остаётся чуть более полутора месяцев, а российский боец уже планирует переходить к очередному этапу подготовки. Как стало известно, уже через неделю он отправится в Объединённые Арабские Эмираты, где и будет заниматься вплоть до встречи с американцем.

«10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай», — цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.

Ещё на пресс-конференции в Москве Нурмагомедов заявлял, что основной этап тренировочного лагеря традиционно пройдёт под руководством главного тренера American Kickboxing Academy (AKA) Хавьера Мендеса. Тот является наставником спортсмена на протяжении последних восьми лет и помог ему завоевать титул в лёгком весе. Кроме того, именно он находился в углу россиянина во время турниров в США, на которых не мог присутствовать его отец Абдулманап Нурмагомедов. Причиной тому были проблемы с американской визой.

Сам Нурмагомедов говорил, что Мендес присоединится к нему в сентябре. Впоследствии информацию подтвердил и его менеджер. По словам Магомедова, главный тренер AKA прибудет в Дубай из США.

Стоит отметить, что Нурмагомедов не терял время зря и усиленно готовился даже в отсутствие своего тренера. Всё это время он тренировался вместе с членами своей команды Eagles MMA, и некоторые из них выступят на том же UFC 254. Уже официально объявлено, что 24 октября свои очередные схватки проведут двоюродный брат чемпиона Умар Нурмагомедов и его друг Ислам Махачев.

Для Умара этот поединок станет дебютным в Абсолютном бойцовском чемпионате. Изначально он должен был драться на UFC Fight Island 3 в июле, но смерть Абдулманапа Нурмагомедова заставила его отказаться от битвы с Натаниэлем Вудом. Его новым оппонентом станет Сергей Морозов, известный российским болельщикам по выступлениям в M-1 Global. В 2019 году казахстанец стал чемпионом в легчайшем весе, после чего провёл одну защиту и заслужил шанс попробовать свои силы в крупнейшем ММА-промоушене планеты.

При этом Махачева ждёт гораздо более серьёзное испытание, ведь его противником станет сам Рафаэль дос Аньос. В марте 2015 года бразилец стал чемпионом в лёгком весе и пробыл на троне 16 месяцев, но после поражений от Эдди Альвареса и Тони Фергюсона решил подняться категорией выше. Там он был не так успешен и выиграл всего четыре схватки из восьми. Таким образом, в октябре 2020-го он проведёт свой первый поединок в категории до 70 килограммов за четыре года.

На данный момент неизвестен соперник ещё одного двоюродного брата чемпиона. Как заявил Хабиб в августе, Абубакар Нурмагомедов также выступит на UFC 254 и постарается взять реванш за обидное поражение от Давида Завады на турнире в Москве.

Попутно действующий чемпион в лёгком весе предложил задуматься, насколько мощно мог бы выглядеть турнир, который возглавит его поединок.

«Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон — Дастин Порье, Забит Магомедшарипов — Яир Родригес, Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье, Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос. Два чемпиона, четыре бывших чемпиона, четыре претендента на титул. Как вам этот кард с кучей «убийц»? Лучший кард года», — написал боец в Twitter.

Сам же Нурмагомедов не только оттачивает свои борцовские навыки с партнёрами по команде, но и уделяет большое внимание общей физической подготовке. На странице бойца в Instagram появилась видеозапись, на которой он занимается бегом. Спортсмен уверяет, что это полезно не только для тела, но и для духа.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», — написал Нурмагомедов.

Пока россиянин продолжает упорно тренироваться, его менеджер Али Абдель-Азиз занимается раскруткой боя. Представитель Орла заявил, что битва Нурмагомедова с Гэтжи является одной из важнейших не только в 2020 году, но и в истории.

«Как по мне, этот титульный бой — величайший в истории лёгкой весовой категории. Мы видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном. Все думали, что Тони — тот самый боец, который одолеет Хабиба. Но по факту Джастин его уничтожил. И Нурмагомедов, скорее всего, сделает с ним то же самое», — заявил Абдель-Азиз.

Также по теме В компании с чемпионом: Волков и Махачев могут выступить на одном турнире UFC с Нурмагомедовым Александр Волков и Ислам Махачев могут выступить в андеркарде турнира UFC 254, в главном поединке которого действующий чемпион в...

Примечательно, что сам Нурмагомедов выражал мнение, что его грядущая дуэль с Гэтжи станет одной из самых ярких в 2020-м. В разговоре с экс-чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом он заявил, что этот «поединок обещает стать лучшим в году» и заверил, что ему «есть что показать миру».

Также Абдель-Азиз ответил на вопрос о возможной битве между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером. Россиянин неоднократно признавался, что победа над канадцем стала бы идеальным дополнением к его послужному списку, и говорил, что готов сразиться с ним сразу после проведения третьей защиты титула в лёгком весе. При этом менеджер сказал, что не собирается уговаривать экс-чемпиона в двух весовых категориях возвращаться в смешанные единоборства.

«Жорж — мой друг, и я последний, кто станет вызывать его на бой. Но если они с Хабибом захотят провести схватку и заработать по $20 млн... Если они хотят именно этого? Правда, думаю, Хабиб захочет драться с Джорджем не ради денег, а ради наследия — он чтит память своего отца», — заключил Абдель-Азиз.

Между тем Нурмагомедов выложил трогательное видео, на котором он говорил о том, насколько был близок со своим отцом, и призвал всех уважать родителей.

«Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем», — написал Хабиб.