Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал, как готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

Спортсмен опубликовал видео своей пробежки в Instagram.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы, отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергии. А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку, помнишь?» — подписал ролик Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи за карьеру выиграл 22 поединка и дважды проиграл.

Ранее Жорж Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.