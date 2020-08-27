Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер поделился мнением об обладателе титула UFC в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
  • globallookpress.com

«Хабиб — лучший боец на планете в настоящий момент. Он сражается в весовой категории 155 фунтов, но мне кажется, что он тяжелее меня. Его нормальный вес больше моего обычного веса. Он моложе и успешнее может сгонять вес», — сказал Сен-Пьер в интервью BT Sport.

По его словам, он сам не был никогда поклонником весогонки, так как долго отходил от её последствий.

«Вне боёв он выходит за рамки лёгкого веса, его вес доходит почти до 200 фунтов. Я же никогда не весил 200 фунтов», — добавил Сен-Пьер.

Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 24 октября на турнире UFC 254. В титульном поединке россиянин встретится с американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Сен-Пьер заявил, что не получал предложения о бое с Нурмагомедовым.

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