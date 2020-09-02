Менеджер Нурмагомедова назвал предстоящий бой с Гэтжи величайшим в истории лёгкого веса
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«Как по мне, этот бой — величайший титульный бой в истории лёгкой весовой категории. Мы видели, что Джастин Гэтжи сделал с Тони Фергюсоном, а все думали, что Тони тот самый боец, который побьёт Хабиба. Но Джастин его уничтожил. И Хабиб, скорее всего, сделал бы то же самое. Это два величайших легковеса. Они сразятся за звание лучшего легковеса в истории», — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube-канале бойца смешанного стиля Майка Свика.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи за карьеру выиграл 22 поединка и дважды проиграл.
Ранее Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи.