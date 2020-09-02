Стала известна дата вылета Нурмагомедова на бой с Гэтжи

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его клиент вылетит на бой с американцем Джастином Гэтжи.

«10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес», — цитирует Магомедова ТАСС.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который, как ожидается, пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи за карьеру выиграл 22 поединка и дважды проиграл.

Ранее другой менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал предстоящий бой с Гэтжи величайшим в истории лёгкого веса.