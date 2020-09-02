Нурмагомедов о подготовке к бою с Гэтжи: прошлая неделя была нереально загружена
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«Прошлая неделя была нереально загружена, но мы справились. Между съёмками спаррингов и упражнений братья помогали восстанавливать загруженные руки», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который, как ожидается, пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи за карьеру выиграл 22 поединка и дважды проиграл.
Ранее стала известна дата вылета Нурмагомедова на бой с Гэтжи.