Нурмагомедов о подготовке к бою с Гэтжи: прошлая неделя была нереально загружена

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей подготовке к титульному поединку с американцем Джастином Гэтжи.

«Прошлая неделя была нереально загружена, но мы справились. Между съёмками спаррингов и упражнений братья помогали восстанавливать загруженные руки», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который, как ожидается, пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи за карьеру выиграл 22 поединка и дважды проиграл.

Ранее стала известна дата вылета Нурмагомедова на бой с Гэтжи.