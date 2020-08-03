В компании с чемпионом: Волков и Махачев могут выступить на одном турнире UFC с Нурмагомедовым

Александр Волков и Ислам Махачев могут выступить в андеркарде турнира UFC 254, в главном поединке которого действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи. По информации СМИ, соперником москвича станет американец Уолт Харрис, а вот имя оппонента махачкалинца пока не определено, но предполагается, что ему достанется представитель топ-10 рейтинга дивизиона.

Выступление Хабиба Нурмагомедова и так обещало сделать турнир UFC 254 одним из самых ожидаемых в году для российских поклонников смешанных единоборств. Однако промоушен решил не останавливаться на достигнутом и собрать в одном карде сразу нескольких звёздных отечественных спортсменов. По информации СМИ, 24 октября в октагон также выйдут тяжеловес Александр Волков и партнёр Нурмагомедова по команде Ислам Махачев.

Причём Волков уже узнал имя своего вероятного соперника. По информации авторитетных порталов Sherdog и Tapology, он сразится с представителем десятки сильнейших тяжеловесов планеты в лице Уолта Харриса. Как и россиянин, американец уже успел выступить в 2020 году, но также потерпел неудачу. Его обидчиком стал легенда ММА Алистер Оверим. При этом в первом раунде Харрис отправил голландца в нокдаун, но тот чудом восстановился и впоследствии выиграл техническим нокаутом.

Что касается Волкова, то после поражения от Кёртиса Блэйдса он вновь потерял возможность включиться в чемпионскую гонку и откатился на восьмое место в рейтинге дивизиона. В связи с этим его возможная встреча с Нганну потеряла всякий смысл. Фрэнсис неоднократно выражал желание сразиться с Александром и бросал ему вызовы в социальных сетях. Но если раньше победа стала бы для камерунца серьёзным аргументом в ходе определения будущего первого претендента на пояс, то сейчас подобного эффекта уже не было бы.

В связи с этим Александру оставалось рассчитывать на дуэль с менее статусными представителями топ-10, но почти все они определились с планами на ближайшее будущее. Так, Алексея Олейника ожидает бой с Дерриком Льюисом (на турнире в Лас-Вегасе 8 августа), вышеупомянутого Оверима — с Августо Сакаи, а Джуниора Дос Сантоса — с Жаирзиньо Розенстрайком. Учитывая тот факт, что Волкова вряд ли прельщает перспектива битвы с бойцом не из десятки сильнейших, единственным вариантом оказался Харрис.

Для Александра сражение с Уолтом вряд ли станет лёгкой прогулкой, но на этот раз есть все основания считать россиянина фаворитом. Соперник обладает неплохими навыками в стойке и ground and pound, но сам очень редко форсирует перевод на землю. В UFC он в среднем проводит по 0,32 тейкдауна за 15 минут, что в два с лишним раза меньше, чем у Волкова (0,72). Хотя последний никогда не считался приверженцем борцовского стиля.

В связи с этим Александру будет гораздо проще работать в стойке: он сможет практически не опасаться за внезапный проход в ноги. А ведь именно это во многом и стало причиной его неудачного выступления в поединке с Блэйдсом. Москвич был вынужден постоянно думать о защите от перевода в партер, а американец умело использовал это, чтобы маскировать свои удары. Для сравнения: Кёртис в среднем проводит по 6,98 тейкдауна за три раунда, причём 55% из них завершает удачно.

При этом недооценивать Харриса тоже не стоит. Для бойца весом 120 кг он очень быстр, что прекрасно показал в двух победных схватках, пришедшихся на 2019 год. Тогда одной из его «жертв» стал Олейник, явно не рассчитывавший на резкий старт в исполнении визави. Уже на девятой секунде Алексей пропустил жёсткий удар коленом в прыжке, а секундой спустя рухнул на канвас после мощнейшего левого прямого.

Кроме того, сложностью для Волкова может стать то, что Харрис работает в левосторонней стойке. Для правшей это зачастую представляет серьёзную проблему, и будет крайне интересно, сможет ли Александр справиться с этим. Уолт станет для него первым оппонентом-левшой в UFC, что лишь добавляет поединку интриги.

Стоит отметить, что у Волкова уже есть опыт выступления в андеркарде боя с участием Нурмагомедова. Правда, положительным его назвать нельзя. В октябре 2018 года он бился с Льюисом на UFC 229 и потерпел обидное поражение. Россиянин уверенно действовал в клетке и вёл по раундам, но за 11 секунд до гонга был нокаутирован. Так прервалась его серия из четырёх побед подряд в чемпионате, а вместе с ней был упущен шанс побороться за титул с Дэниелом Кормье.

Если вероятный соперник Волкова известен, то имя возможного визави Махачева ещё не названо. На данный момент россиянин занимает 11-е место в рейтинге и наверняка рассчитывает на встречу с одним из сильнейших представителей категории. И в отличие от соперников Александра, у большинства из возможных противников Ислама пока нет назначенных боёв.

Из данного списка можно исключить Дастина Порье и Тони Фергюсона, которые вряд ли заинтересованы в дуэли с опасным бойцом, находящимся за пределами десятки, а также Конора Макгрегора, всё ещё не заявившего о возобновлении карьеры. Вряд ли стоит рассчитывать и на встречу с Дэном Хукером или Полом Фелдером. Австралиец появлялся в октагоне в конце июня и может не успеть набрать форму к концу октября, а американец обещал взять небольшой перерыв в карьере.

При этом следующую пятёрку спортсменов вполне можно рассматривать как кандидатов в оппоненты Махачева. Самыми неудобными из них можно назвать Чарльза Оливейру и Диего Феррейру. Оба находятся в отличной форме и имеют в активе продолжительные успешные серии. При этом первый из них является одним из лучших специалистов по бразильскому джиу-джитсу в UFC и способен доставить серьёзные проблемы в случае перевода на землю, а второй очень впечатляюще смотрится в стойке. Причём Ислам мог сам убедиться в этом на турнире в Абу-Даби. Там бразилец разобрался с Майрбеком Тайсумовым, а уже в январе «задушил» экс-чемпиона Энтони Петтиса.

В сравнении с ними, Эл Яквинта и Кевин Ли кажутся гораздо более удобными противниками. С первым из них уже встречался Нурмагомедов и в очередной раз продемонстрировал, что тот не принадлежит к числу элитных бойцов дивизиона. Второй же явно переживает не лучшие времена. В последних пяти боях он потерпел три поражения, причём два из них оказались досрочными.

Стоит отметить, что логичнее всего было бы устроить битву Махачева с Ли. За последние годы спортсмены регулярно конфликтовали в социальных сетях и вызывали друг друга на поединок. Складывается впечатление, что сейчас идеальный момент для того, чтобы наконец устроить эту схватку. Ислам и Кевин занимают соседние места в рейтинге и не имеют запланированных боёв. Таким образом, UFC мог бы не только устроить Исламу серьёзное испытание, но и поставить точку в длительном споре между соперниками.

Как и Волков, Махачев ранее выступал в рамках одного мероприятия с Нурмагомедовым, но у него это получилось значительно успешнее. В сентябре 2019 года он выступал на разогреве у чемпиона на шоу в Абу-Даби и взял верх над Дави Рамосом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали предпочтение россиянину.