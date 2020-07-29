СМИ: Бой Волкова может стать вторым по важности событием на турнире UFC 254

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков может провести следующий поединок на UFC 254.

Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, соперником россиянина станет американец Уолт Харрис.

В последнем бою Волков проиграл Кёртису Блэйдсу, а Харрис — Алистару Овериму.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября. Главным поединком вечера станет бой другого россиянина — Хабиба Нурмагомедова. Он будет защищать свой титул в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Харитонов выразил мнение, что Нурмагомедову по силам победить Гэтжи и Сен-Пьера.