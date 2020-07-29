СМИ: Бой Волкова может стать вторым по важности событием на турнире UFC 254

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков может провести следующий поединок на UFC 254.
СМИ: Бой Волкова может стать вторым по важности событием на турнире UFC 254
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, соперником россиянина станет американец Уолт Харрис.

В последнем бою Волков проиграл Кёртису Блэйдсу, а Харрис — Алистару Овериму.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября. Главным поединком вечера станет бой другого россиянина — Хабиба Нурмагомедова. Он будет защищать свой титул в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Харитонов выразил мнение, что Нурмагомедову по силам победить Гэтжи и Сен-Пьера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить