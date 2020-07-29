СМИ: Бой Волкова может стать вторым по важности событием на турнире UFC 254
- РИА Новости
Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, соперником россиянина станет американец Уолт Харрис.
В последнем бою Волков проиграл Кёртису Блэйдсу, а Харрис — Алистару Овериму.
Турнир UFC 254 состоится 24 октября. Главным поединком вечера станет бой другого россиянина — Хабиба Нурмагомедова. Он будет защищать свой титул в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Харитонов выразил мнение, что Нурмагомедову по силам победить Гэтжи и Сен-Пьера.