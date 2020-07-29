Харитонов считает, что Нурмагомедову по силам победить Гэтжи и Сен-Пьера

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов предположил, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может победить любого соперника.
Харитонов считает, что Нурмагомедову по силам победить Гэтжи и Сен-Пьера
  • Reuters

«Сумеет ли Нурмагомедов остаться непобеждённым в поединках с Гэтжи и Сен-Пьером? А почему нет? У него всё есть. Хабиб идёт на победной волне, ему по силам любой боец. Психологически бой с Гэтжи будет непростым, однако Хабиб сильный, соберётся и сделает своё дело», — сказал Харитонов «Чемпионату». 

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября. После этого боя россиянин может встретиться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером, который официально закончил карьеру в феврале 2019 года. 

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что боец не прекращал тренировки после смерти отца.

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