Поход за титулом Магомедшарипова, бой Олейника и реванш Анкалаева с Куцелабой: кто из россиян выступит в UFC в августе

В августе состоятся пять турниров Абсолютного бойцовского чемпионата, на которых выступят семеро российских спортсменов. Алексей Олейник сразится с четвёртым номером рейтинга тяжёлого веса Дерриком Льюисом, а Омари Ахмедов померится силами с экс-чемпионом в среднем весе Крисом Вайдманом. Магомед Анкалаев проведёт бой-реванш с Ионом Куцелабой, а Шамиль Гамзатов попытается взять верх над бывшим претендентом на пояс в полутяжёлой категории Овинсом Сен-Прю. Яна Куницкая постарается реабилитироваться за поражение от Аспен Лэдд, а Тимур Валиев проведёт дебютный поединок в UFC.

UFC Fight Night Brunson vs Shahbazyan

Дата и место проведения: 1 августа, Лас-Вегас, США

Тимур Валиев — Джамалл Эммерс

На первом шоу UFC в августе состоится дебют Тимура Валиева в UFC. На родине спортсмен бился в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship, но также имеет опыт сражений и за рубежом. Он более чем успешно выступал в WSOF, а в PFL даже выходил в плей-офф турнира полулегковесов. Правда, травма помешала ему принять участие в четвертьфинальной дуэли с Алешандре Алмейдой и спровоцировала вылет из соревнований.

Тем не менее Валиев обладает внушительным рекордом из 16 побед и всего двух поражений. Причём первое из них он потерпел в своём первом бою по правилам ММА, а второе было довольно неоднозначным — в феврале 2016 года он раздельным решением судей уступил Крису Гутьерресу. Однако уже в октябре взял у него убедительный реванш. С тех пор он ещё пять раз выходил в клетку и каждый раз брал верх.

Тимур силён как в ударной технике, так и в борьбе. Он является чемпионом мира по панкратиону, триумфатором первенства Дагестана по кудо, а оттачивает своё мастерство в компании с такими известными спортсменами, как Фрэнки Эдгар и Забит Магомедшарипов. В связи с этим вчерашний дебютант Эммерс не кажется непроходимым оппонентом для Валиева. Особенно с учётом того, что к этой схватке он подходит, имея в пассиве поражение от Гиги Чикадзе. Примечательно, что изначально американец должен был биться с Мовсаром Евлоевым, но тот попал в аварию и был вынужден сняться с шоу в марте.

UFC Fight Night Lewis vs Oleinik

Дата и место проведения: 8 августа, Лас-Вегас, США

Алексей Олейник — Деррик Льюис, Омари Ахмедов — Крис Вайдман, Яна Куницкая — Кетлин Виера

Неделю спустя отечественных болельщиков ждут сразу три поединка с участием российских спортсменов. При этом самым ожидаемым из них станет сражение между Алексеем Олейником и Дерриком Льюисом, которое и возглавит турнир UFC Vegas 6. На данный момент россиянин занимает десятое место в рейтинге тяжёлого веса, а американец — четвёртое. Успех не только стал бы для Удава 60-м в карьере, но и помог бы вернуться в десятку сильнейших представителей дивизиона.

Правда, взять верх в грядущей схватке ему будет очень непросто. Да, победы над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом помогли ему частично реабилитироваться за прошлые неудачи. Но даже они вряд ли дают повод считать его фаворитом в битве с Льюисом. Тот заметно превосходит его в стойке и представляет опасность на всей дистанции. Таким образом, надежды Алексея связаны исключительно с партером. В этом плане подспорьем для него может стать тот факт, что американец довольно скверно защищается от проходов в ноги (53%).

Стоит отметить, что ранее Льюис уже проигрывал сдачей. В 2018 году Дэниелу Кормье потребовалось всего два раунда, чтобы «задушить» визави и защитить чемпионский титул. В целом на земле Деррик никогда не славился ни умением защищаться, ни умением вставать, поэтому удачно проведённый тейкдаун вполне может стать залогом успеха Олейника.

Не менее интригующей можно назвать схватку Ахмедова с Вайдманом. Для российского бойца встреча с экс-чемпионом UFC в среднем весе обещает стать одним из самых серьёзных испытаний в карьере, а триумф способен включить его в число потенциальных претендентов на пояс. В таком случае Омари победит в четырёх битвах подряд — больше только у Исраэля Адесаньи, Пауло Косты и Эдмена Шахбазяна.

Если верить букмекерам, оба спортсмена имеют практически равные шансы на успех. Но на деле Ахмедова можно считать фаворитом. Это обусловлено тем фактом, что от былого грозного Вайдмана практически не осталось и следа. Его победы над Андерсоном Силвой и Витором Белфортом остались в прошлом, а в последних шести дуэлях он уступил пять раз. Причём проигрывал он исключительно досрочно, что уж точно не оказывало положительного влияния на его психологию. Окончательно картину подпортили многочисленные травмы.

Да, недавние поединки с участием Вайдмана ясно указывают на то, что он уже давно не обладает крепкой челюстью, но Ахмедов никогда и не славился тяжёлым ударом. В борьбе же их шансы примерно равны, поэтому однозначно предсказать исход схватки довольно сложно. Тем не менее противостояние специалиста по боевому самбо и члена всеамериканской сборной NCAA по борьбе обещает быть крайне интригующим.

В предварительном карде Яна Куницкая попробует реабилитироваться за обидное поражение от Аспен Лэдд. При этом сделать это будет довольно непросто, ведь её оппоненткой станет Кетлин Виера. Ещё недавно бразильянка занимала второе место в рейтинге легчайшего веса и рассматривалась в качестве будущей противницы Аманды Нуньес, но проигрыш Ирэн Алдане отбросил Виеру на седьмую позицию.

Несомненно, Куницкой будет очень сложно. Виера очень сильна в борьбе, что подтверждают чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу и дзюдо. Тем не менее в стойке всё не так радужно, что отлично показала её встреча с Алданой. Кетлин не всегда чувствует дистанцию и зачастую «проваливается» в разменах, что может использовать Яна.

UFC 252 Miocic vs Cormier 3

Дата и место проведения: 15 августа, Лас-Вегас, США

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Неудивительно, что ответный поединок между российским и молдавским атлетами стал третьим по значимости на крупнейшем шоу UFC в августе. В феврале противостояние Анкалаева с Куцелабой стало одним из самых обсуждаемых в мире ММА, чему поспособствовал рефери Кевин Макдональд. Судья посчитал, что Ион находится в стоячем нокауте, и остановил схватку на 38-й секунде. И это при том, что спортсмен продолжал не только защищаться, но и регулярно отвечать на выпады соперника.

Вердикт рефери вызвал недовольство как бойцов, так и болельщиков, в результате чего руководству UFC пришлось утвердить реванш. Изначально он должен был состояться в андеркарде боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но тот был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Победа в первом поединке вряд ли серьёзно подняла котировки Анкалаева, но необходимо напомнить, что он и до неё считался фаворитом в дуэли с Куцелабой. За него говорят антропометрические данные и выдающаяся ударная техника. Магомед отлично работает не только руками, но и ногами, что он продемонстрировал как в схватке с Ионом, так и с Далчей Лунгиамбулой. На турнире Fight Night в Москве россиянин эффектно нокаутировал конголезца с помощью фронт-кика, который напомнил легендарный удар Андерсона Силвы в челюсть Витора Белфорта.

UFC Fight Night Munhoz vs Edgar

Дата и место проведения: 22 августа, Лас-Вегас, США

Шамиль Гамзатов — Овинс Сен-Прю

Серьёзное испытание предстоит ещё одному триумфатору московского турнира. В ноябре Шамиль Гамзатов успешно дебютировал в крупнейшем ММА-промоушене мира и оказался сильнее крепкого Клидсона Абреу. Встреча с Овинсом Сен-Прю станет для него настоящей проверкой на прочность и покажет, достоин ли он входить в число 15 сильнейших полутяжеловесов планеты.

С 2014 по 2017 годы Сен-Прю входил в число сильнейших представителей своего дивизиона. Подтверждением тому является схватка с Джоном Джонсом за временный титул UFC, а также победы над экс-чемпионом Маурисио Руа, Кори Андерсоном и Никитой Крыловым. Правда, в последнее время Овинс всё чаще уступал, что даже заставило его попробовать свои силы в тяжёлой категории. Правда, опыт оказался неудачным, что заставило его вновь спуститься ниже.

В грядущем бою Гамзатову необходимо остерегаться приёмов в партере в исполнении Сен-Прю. Четыре из пяти последних побед он одержал сдачей, причём трижды — фирменным удушением Вон Флу. Правда, на этот раз ему будет непросто провернуть подобный трюк. Шамиль не зря является чемпионом мира по грэпплингу, а также трёхкратным триумфатором соревнований по джиу-джитсу в Абу-Даби. Что касается стойки, то Овинс уже не так хорош в этом аспекте и рискует не угнаться за более молодым и резким соперником. 37-летний американец на семь лет старше россиянина, что не может не сыграть свою роль.

UFC Fight Night Magomedsharipov vs Rodriguez

Дата и место проведения: 29 августа, Лас-Вегас, США

Забит Магомедшарипов — Яир Родригез

Сапарбег Сафаров — Джулиан Маркез

Главным событием последнего турнира UFC в августе может стать дуэль между двумя звёздами полулёгкого веса. На данный момент промоушен официально не подтвердил факт проведения схватки между Магомедшариповым и Родригезом, но сам россиянин уже сообщил об этом в Instagram. Забит опубликовал фотографию, на которой запечатлены оба спортсмена, а также указана дата схватки.

Для Магомедшарипова битва с Родригезом имеет первостепенное значение. В случае яркой победы он вполне может стать первым претендентом на титул, которым владеет Александр Волкановски. Сам австралиец признал, что если Забит эффектно возьмёт верх над Яиром, то болельщики будут требовать предоставить ему шанс сразиться за пояс. Наверняка это понимает и сам россиянин, которому необходимо показать свой максимум в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что сражение пройдёт в формате пяти раундов, что станет идеальной проверкой на прочность для Магомедшарипова. Ранее он проводил в клетке максимум 15 минут, но при этом регулярно испытывал проблемы с выносливостью. Возможно, именно из-за этого он не получил права встретиться с чемпионом ранее. Родригез же не понаслышке знает, что такое «чемпионские раунды», и вполне может иметь преимущество в концовке. Он вынослив и остаётся опасным вплоть до последних секунд. Он это отлично продемонстрировал в бою с Чэн Сон Джунгом, оказавшимся в нокауте за секунду до конца заключительного отрезка.

Также на этом турнире своё незавидное положение постарается исправить Сапарбег Сафаров. В последних четырёх поединках он трижды проиграл, а ещё одно поражение может обернуться увольнением. На этот раз в противоположном углу окажется Джулиан Маркез, который проведёт свой первый бой за два года. В июле 2018-го он уступил Алессио Ди Кирико раздельным решением судей, но действительно плохие новости пришли уже после шоу. У спортсмена был диагностирован разрыв широчайшей мышцы спины, вследствие чего ему пришлось провести две операции и пройти длительную процедуру реабилитации.

Маркез предпочитает биться в стойке, что может стать подспорьем для Сафарова. В противостояниях с Тайсоном Педро и Родолфо Виерой он довольно неплохо смотрелся на ногах, но на земле практически не мог составить им конкуренцию. Как итог — две подряд сдачи. Тем не менее недооценивать Джулиана не стоит. Он является ярко выраженным нокаутёром и вполне может отметиться очередным досрочным успехом.