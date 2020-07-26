Победы Евлоева и Эмеева, поражение Антигулова и второй успех Чимаева за 10 дней: чем запомнился UFC Fight Island 3

UFC провёл четвёртый турнир на «Бойцовском острове». Мовсар Евлоев единогласным решением судей взял верх над Майком Гранди и одержал 13-ю победу подряд, а Рамазан Эмеев оказался сильнее Никласа Штольце. Гаджимурад Антигулов проиграл удушающим в первом раунде, а уроженец Чечни Хамзат Чимаев стал первым в истории бойцом, выигравшим две схватки за 10 дней в крупнейшем ММА-промоушене. В главном поединке вечера Роберт Уиттакер нанёс поражение Даррену Тиллу, а Александер Густафссон неудачно дебютировал в тяжёлом весе.

В Абу-Даби завершился четвёртый из серии турниров UFC на «Бойцовском острове». Главным боем вечера стало противостояние бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера и британца Даррена Тилла, известного по выступлению в полусредней категории. Также шоу запомнилось дебютом Александра Густафссона в тяжёлом дивизионе и третьей в истории встречей ветеранов ММА в лице Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейры. Внимание российских поклонников ММА было приковано к трём отечественным спортсменам — Мовсару Евлоеву, Рамазану Эмееву и Гаджимураду Антигулову.

Первым в клетку вышел Рамазан Эмеев и ему было что доказывать. В ноябре 2019-го он бился на глазах родной публики в Москве, но неожиданно проиграл единогласным решением Антонио Рокко Мартину. Американец не только нанёс россиянину его первое поражение с 2014 года, но и прервал успешную серию из семи победных схваток подряд.

Закрыть неудачу ему предстояло в дуэли с дебютантом промоушена Никласом Штольце. Немец обрёл известность в европейских организациях, но и там не всегда смотрелся впечатляюще. Так, помимо 12 побед в его послужном списке значилось сразу три поражения. Причём последние два он потерпел не так давно — в период с 2016-го по 2017 год. Всё это указывало на не самый высокий уровень атлета и автоматически делало россиянина фаворитом.

Уже в первом раунде Эмеев принялся оправдывать данный статус. Он легко проходил на ближнюю дистанцию и либо контролировал оппонента в клинче, либо переводил его на землю. За первые три минуты он провёл три тейкдауна, испытав проблемы лишь в концовке. Штольце показал несколько обманных движений, после чего нанёс удар коленом. Тот пришёлся точно в челюсть Рамазана и чуть было не спровоцировал нокдаун.

Казалось, во втором раунде Эмееву стоило придерживаться плана и продолжать «вязать» соперника, но тот решил изменить своему стилю. Несмотря на пропущенное колено, Рамазан рискнул предложить Штольце обмен на средней дистанции и на этот раз был гораздо успешнее. На протяжении пяти минут он прессинговал немца и был точнее в стойке. Никлас же хоть и продолжал попадать, чувствовал себя не в своей тарелке.

В заключительном раунде Штольце приложил все усилия, чтобы склонить судей на свою сторону. Он провёл серию удачных выпадов, оформил перевод на землю и во второй раз за схватку попытался провести гильотину. Но Эмеев пресёк все попытки и уверенно одержал победу. Двое арбитров отдали ему все три пятиминутки, а третий — две.

Вторым из россиян в октагон вошёл Мовсар Евлоев. Талантливый полулегковес должен был выступить на UFC 248 в марте, но попал в аварию и был вынужден сняться с соревнований. В Абу-Даби же ему предстояла встреча с Майком Гранди. Примечательно, что британец и россиянин могли сразиться друг с другом ещё в августе 2019-го, но тогда бронзовый призёр Игр Содружества по вольной борьбе получил травму.

В дебюте Гранди во всей красе продемонстрировал свои борцовские навыки. Он здорово переводил Евлоева на землю и весьма неплохо контролировал, а в одном из эпизодов чуть было не заставил того постучать. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу провёл удушение Д'Арсе, но Мовсар великолепно вышел из тяжелейшего положения.

В оставшиеся 12 минут схватки Евлоев показал разницу между универсальным бойцом и специалистом в одном аспекте. Он адаптировался к стилю Гранди и больше не позволял ему надолго удерживать себя на настиле, а в стойке начисто превосходил противника. В определённые моменты складывалось ощущение, что Майк не может уследить за молниеносными джебами Мовсара, раз за разом приходившимися прямо в цель. В итоге, россиянин нанёс в 4,8 раза больше акцентированных ударов (72 — 15), результатом чего стало серьёзное рассечение под левым глазом британца.

Судьи всё же обратили внимание на активность Гранди в начале битвы и не позволили ему проиграть всухую. На всех трёх карточках Евлоев взял два раунда из трёх и стал победителем. Мовсар выиграл 13-й поединок в карьере и третий — под эгидой крупнейшего ММА-промоушена мира.

Неделю назад лишь двое российских спортсменов из трёх взяли верх и в этот раз подобное соотношение сохранилось. Неудачно выступил Гаджимурад Антигулов, потерпевший третье досрочное поражение подряд. В двух предыдущих дуэлях он был нокаутирован Ионом Куцелабой и Михалом Олексейчуком, а в этот раз уступил удушающим Полу Крэйгу.

Антигулов очень уверенно начал и быстро перевёл Крэйга на канвас, но явно недооценил способности шотландца в бразильском джиу-джитсу. И это при том, что 11 из 12 своих побед тот одержал сдачей. Пол быстро заключил оппонента в треугольнике и заставил того сдаться. Для Гаджимурада эта неудача стала седьмой в карьере.

При этом Антигулов был единственным россиянином, сражавшимся в рамках основного карда турнира. Главная программа UFC Fight Island 3 запомнилась выступлением ряда ветеранов, а одним из самых интригующих считался поединок между Александром Густафссоном и Фабрисио Вердумом. Бывший претендент на титул в полутяжёлом весе дебютировал в самой престижной категории, но сделал это неудачно. Уже в первом раунде швед попал на рычаг локтя и был вынужден постучать. Для бразильца этот триумф стала первым с ноября 2017 года.

Во втором по значимости бое Маурисио Руа в третий раз взял верх над Антонио Рожерио Ногейрой. За последние 14 лет атлеты трижды встречались друг с другом, а их первая дуэль произошла ещё под эгидой японского промоушена PRIDE. Как и предыдущие два раза, Сёгун выиграл единогласным решением. Также своих поклонников порадовали Карла Эспарса и Алекс Оливейра, но самым запоминающимся оказалось выступление Хамзата Чимаева. Уроженец Чечни, ныне представляющий Швецию, не оставил ни шанса Рису Макки. Он сходу перевёл соперника в партер и там устроил настоящее избиение. К моменту остановки статистика по ударам составляла 68 — 0.

Примечательно, что для Чимаева этот бой стал вторым за последние 10 дней. На UFC Fight Island 1 он задушил Джона Филлипса с помощью Д’Арса и стал первым в истории бойцом чемпионата, которому удавалось дважды добиться успеха за такой короткий промежуток времени. Ранее рекордом владел Чес Скелли, взявший верх над Тони Ниинимаки и Шоном Сориано за 13 суток.

В главном поединке вечера встречались топ-бойцы среднего веса. Экс-чемпион и первый номер рейтинга Роберт Уиттакер экзаменовал вчерашнего дебютанта категории в лице Даррена Тила. Ранее скаузер впечатляюще смотрелся в полусреднем дивизионе и даже бился за титул с Тайроном Вудли, но после двух поражений подряд решил прибавить в массе.

Схватка получилась напряжённой. В первом раунде Тилл удачно попал локтем в челюсть Уиттакеру и отправил того на канвас, но австралиец быстро восстановился и уже во втором взял реванш. Правый боковой пришёлся точно в цель и сбил британца с ног. С этого момента началось доминирование Роберта, которое продлилось вплоть до заключительного раунда. Лишь в последней пятиминутке Даррен сумел взять инициативу в свои руки, но этого оказалось недостаточно.

Уиттакер победил единогласным решением судей (48 — 47) и закрыл поражение от Исраэля Адесаньи. Первый номер рейтинга одержал десять побед в последних 11 боях и сделал внушительный шаг к сражению за титул. Правда, провести его он может уже не с новозеландцем. В сентябре тот постарается во второй раз защитить пояс в дуэли с непобеждённым Пауло Костой.