Уиттакер одолел Тилла в главном бою турнира UFC Fight Island 3
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Поединок прошёл на «Бойцовском острове» и завершился в пользу Уиттакера единогласным решением судей.
Теперь на его счету 20 побед в MMA при пяти поражениях. Тилл потерпел третье поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.
Кроме того, Уиттакер стал первым претендентом на бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, которым владеет новозеландец Исраэль Адесанья.
Ранее сообщалось, что Фабрисиу Вердум нокаутировал Александра Густафссона на UFC Fight Island 3.