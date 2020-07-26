Уиттакер одолел Тилла в главном бою турнира UFC Fight Island 3

Австралийский боец смешанного стиля Роберт Уиттакер одержал победу над англичанином Дарреном Тиллом на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.

Поединок прошёл на «Бойцовском острове» и завершился в пользу Уиттакера единогласным решением судей.

Теперь на его счету 20 побед в MMA при пяти поражениях. Тилл потерпел третье поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.

Кроме того, Уиттакер стал первым претендентом на бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, которым владеет новозеландец Исраэль Адесанья.

Ранее сообщалось, что Фабрисиу Вердум нокаутировал Александра Густафссона на UFC Fight Island 3.