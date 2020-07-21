Бой с Гэтжи в октябре или пауза в карьере: стоит ли ждать возвращения Нурмагомедова в октагон в 2020 году

Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 253, который состоится 19 сентября в Лас-Вегасе. Об этом заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт сообщил, что сильнейший легковес планеты сразится с Джастином Гэтжи на шоу в октябре, но его партнёр по команде Дэниел Кормье считает, что россиянин не вернётся в октагон в 2020 году.

Дата и место проведения следующего поединка с участием Хабиба Нурмагомедова остаются одной из главных интриг в мире ММА. За последние несколько недель в прессе появилось множество слухов о том, где и когда именно российский чемпион попытается в третий раз защитить титул UFC в лёгком весе, но официального подтверждения со стороны промоушена пока не последовало. Изначально сообщалось, что спортсмен выступит на турнире в сентябре, но впоследствии эту информацию опровергли в его команде.

Авторитетный ММА-портал Sherdog писал, что сражение за пояс в лёгком весе запланировано на UFC 253, который должен состояться 19 сентября. При этом в качестве места его проведения был указан Лас-Вегас, что сразу вызвало определённые подозрения. Именно там прошёл бой Нурмагомедова с Макгрегором, завершившийся потасовкой. По её итогам Хабиб и Конор, а также несколько представителей команды россиянина были временно отстранены от выступлений, а Нурмагомедов зарёкся биться в Вегасе.

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В свете этого возможность появления россиянина на шоу в Неваде вызывала большие сомнения. Особенно после недавней утраты отца, что не могло не сказаться на подготовительном процессе и связанных с ним психологических аспектах. С учётом того, что атлеты перед боем в среднем проводят в лагере около трёх месяцев, сейчас Хабиб должен был пройти половину пути.

В итоге новость Sherdog опровергли как в UFC, так и в команде Нурмагомедова. Главным событием 253-го турнира была названа битва за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой, а менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов заверил, что его клиента не стоит ждать на мероприятии в Лас-Вегасе.

«Хабиб не выступит на этом турнире», — цитирует Магомедова ТАСС.

Вероятно, предположение Sherdog основывалось на том, что в прошлом году Нурмагомедов бился именно в сентябре. На UFC 242 он расправился с Дастином Порье и второй раз защитил чемпионское звание. Тем не менее послужной список россиянина свидетельствует, что он нечасто бьётся в этом месяце. В последний раз это произошло в 2013 году, когда он единогласным решением судей взял верх над Пэтом Хили. Впоследствии он трижды выходил в октагон во второй половине года, и каждый раз схватки приходились на период с октября по декабрь. Достаточно вспомнить его дуэли с Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором Макгрегором.

В свете этого заявление Даны Уайта звучало более правдоподобно. В беседе с The National он сообщил, что все грядущие крупные поединки будут проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, а также поделился мнением, что дуэль с участием Нурмагомедова состоится сразу после битвы между Адесаньей и Костой. Так как UFC обычно организует по одному номерному шоу в месяц, можно было предположить, что Хабиб и Гэтжи встретятся на 254-м турнире в октябре.

«Хабиб будет следующим. Сейчас мы обсуждаем бой Исраэля Адесаньи с Пауло Костой. Он состоится. Также возможен поединок Вейли Жанг и Роуз Намаюнас. Все серьёзные, большие схватки между чемпионом и претендентом номер один на титул, скорее всего, будут проводиться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби», — заявил Уайт.

Но если верить бразильским СМИ, в октябре может состояться сразу два номерных турнира — 10-го и 24-го числа. В том случае, если они оба пройдут в Абу-Даби, промоушену может быть выгоднее определить бой с участием Нурмагомедова на более поздний срок. Во-первых, чемпионат не упускает возможности приурочить крупные бои к юбилейным шоу, а во-вторых, сам Хабиб получит чуть больше времени на подготовку. В нынешних условиях каждый лишний день может пойти ему на пользу.

Однако в команде Нурмагомедова эту информацию не подтвердили. Так, Ризван Магомедов заявил, что, вопреки слухам, UFC 253 пройдёт не в ОАЭ, а в США.

«Турнир действительно пройдёт в Лас-Вегасе», — заверил Магомедов.

Распространено также мнение, что в 2020 году возвращение Нурмагомедова может и вовсе не состояться. Безусловно, это связано с утратой отца, который был для него не только одним из самых близких людей, но также тренером и наставником. Таким образом, россиянину необходимо не только пережить боль утраты, но и произвести необходимые изменения в тренировочном процессе. Если раньше он начинал подготовку в родном Дагестане с Абдулманапом, то теперь, скорее всего, будет сразу отправляться в American Kickboxing Academy, где работает его личный тренер Хавьер Мендес.

Его партнёр по команде Дэниел Кормье считает, что не стоит ожидать возвращения Нурмагомедова в клетку в 2020 году. Он выразил мнение, что россиянину понадобится больше времени, чтобы прийти в себя после смерти отца.

«Честно, я не думаю, что он будет драться в этом году. Даже такому сильному человеку, как Хабиб, нужна большая сила, чтобы когда-либо вернуться в октагон. Просто я знаю, что Абдулманап значил для него. И понимаю, что это был их общий путь… С отцом его связывали особенные отношения. Отец был для него всем, и теперь его не стало. Так что пройдёт некоторое время, прежде чем мы вновь увидим Хабиба», — заявил Кормье ESPN.

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При этом экс-чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях допустил, что Нурмагомедов может и вовсе завершить карьеру.

«Надеюсь, он будет драться, но я не знаю… Не могу сказать, насколько долго он будет выступать. Возможно, он проведёт бой и почтит память отца ещё одним мощным и невероятным выступлением. Но я вспоминаю его схватку в сентябре… Вы видели запись, на которой видно реакцию его отца на его победу над Дастином Порье. Он был преисполнен радости, наблюдая за достижением сына. Я рад, что они вместе разделили этот момент», — заключил Кормье.

Относительно возможного ухода из большого спорта Нурмагомедова-младшего высказался и Дана Уайт. Президент UFC высоко оценил заслуги россиянина в смешанных единоборствах, но признался, что не будет считать трагедией, если это произойдёт.

«Он непобеждённый. Он всего добился. У него куча денег. Но это важный фактор в этом бизнесе. Посмотрите, чего достиг Конор Макгрегор. Какой великой суперзвездой он стал. Такие парни завершают карьеру, такое случается, но я никогда об этом не беспокоюсь. Это часть работы. Никогда не будет другого Хабиба, как и другого Конора. Но появятся другие звёзды, и в этом состоит весёлая часть этого путешествия. Что будет дальше? Кто следующий? Куда мы отправимся дальше?» — сказал Уайт.