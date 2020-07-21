Кормье допустил, что Нурмагомедов может не вернуться в октагон

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях американец Даниэль Кормье высказал мнение о будущем чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Если Хабиб будет драться, то это точно произойдёт не в текущем году. Ему понадобится найти в себе очень много сил, чтобы вообще когда-либо вернуться. Я знаю, что для него значил отец, они занимались общим делом. Однако никто не знает, закончит он карьеру или будет драться, показывая невероятные бои», — приводит слова Кормье журналист Ариэл Хэлвани в своём Twitter.

Отец Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее менеджер заявил, что Нурмагомедов вернётся в октагон до конца 2020 года.