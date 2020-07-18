Менеджер заявил, что Нурмагомедов вернётся в октагон до конца 2020 года

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент до конца текущего года вернётся к соревновательной деятельности после смерти отца.
Менеджер заявил, что Нурмагомедов вернётся в октагон до конца 2020 года
  • Reuters

«Хабиб не завершает карьеру. У него есть цели, которые нужно достичь. Вы увидите его до конца года. Я, он и Дана Уайт общаемся с матчмейкерами, и мы пытаемся определить дату. Уверен, Дана сообщит всем, когда Хабиб будет драться», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ Sports.

Он призвал не верить любой информации о карьере Нурмагомедова, которая исходит не от него, Уайта или самого бойца.

«Конечно, его сердце разбито. Это его отец, его наставник, его лучший друг. Но в конце концов у отца Хабиба есть наследие, и он бы хотел, чтобы Хабиб достиг его. Хабиб — живая легенда. И так появляются легенды. Легенда рождается из невзгод, смерти, многих вещей, и это то, что делает Хабиб. Он вернулся после операции на спине, после операции на крестообразных связках, после смерти своего отца, и он будет драться с Гэтжи. Они устроят великолепное представление боевых искусств», — добавил менеджер.

3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. 

Нурмагомедов владеет поясом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. 

Гэтжи стал первым претендентом на титул после победы над Тони Фергюсоном. Всего Гэтжи одержал за карьеру 22 победы и дважды проиграл.

Ранее Дана Уайт высказался о возможности проведения боя Нурмагомедова с Гэтжи в сентябре.

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