Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC

Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев одолел британца Риса Макки на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Чимаев стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось одержать две победы за десять дней. Представитель Швеции сделал это в разных весовых категориях: одолел Макки в полусредней весовой категории, а 16 июля оказался сильнее Джона Филлипса в среднем весе.

Ранее Гаджимурад Антигулов нокаутом проиграл Полу Крэйгу на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.