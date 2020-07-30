Менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC
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«Мы планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он должен был провести свой поединок в UFC 25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби с Натаниэлем Вудом, но отложил дебют в промоушене из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
Ранее Чимаев заявил, что хотел врезать Макгрегору за оскорбления в адрес Нурмагомедова.