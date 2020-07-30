Чимаев: хотел врезать Макгрегору за оскорбления в адрес Нурмагомедова
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«Он Нурмагомедова. Плюс он уронил парня одного на спарринге, чеченца. Не помню, как его зовут. У меня в голове такая каша создалась, чтобы полететь встретить его на улице у зала. Но в аэропорту мне не позволили попасть на территорию Ирландии. Сказали, что нет разрешения. Хотелось врезать Конору. Многие подумали, что я хочу помочь ему с подготовкой к бою против Хабиба, но это не так. Я хотел постоять за нашу гордость и честь. Если не получилось бы ударить, предмет какой-то бы бросил. Если бы их много было, то я смог бы постоять за себя», — цитирует Чимаева Youtube-канал ZubaTV.
Шведский боец одержал в UFC две победы с разницей в десять дней.
Ранее Чимаев вызвал на бой Макгрегора.