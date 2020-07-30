Чимаев: хотел врезать Макгрегору за оскорбления в адрес Нурмагомедова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что в 2018 году поехал в Ирландию, чтобы избить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора за оскорбления в адрес чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он Нурмагомедова. Плюс он уронил парня одного на спарринге, чеченца. Не помню, как его зовут. У меня в голове такая каша создалась, чтобы полететь встретить его на улице у зала. Но в аэропорту мне не позволили попасть на территорию Ирландии. Сказали, что нет разрешения. Хотелось врезать Конору. Многие подумали, что я хочу помочь ему с подготовкой к бою против Хабиба, но это не так. Я хотел постоять за нашу гордость и честь. Если не получилось бы ударить, предмет какой-то бы бросил. Если бы их много было, то я смог бы постоять за себя», — цитирует Чимаева Youtube-канал ZubaTV.

Шведский боец одержал в UFC две победы с разницей в десять дней.

Ранее Чимаев вызвал на бой Макгрегора.