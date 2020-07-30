Абдель-Азиз: цель Нурмагомедова — сделать рекорд 30:0
- AFP
«Бой с Гэтжи — это очень сложный вызов для Хабиба. Это будет невероятный поединок. Они одни из лучших бойцов в мире, оба являются чемпионами мира. Будет грустно наблюдать, как один из них проиграет, но это часть игры. Нурмагомедов сейчас более сосредоточен, чем когда-либо. У него есть цель — сделать рекорд 30:0. Это то, что он собирается сделать», — сказал Абдель-Азиз SCMP MMA.
Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. В настоящее время на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.
Ранее менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC.