Абдель-Азиз: цель Нурмагомедова — сделать рекорд 30:0

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.

«Бой с Гэтжи — это очень сложный вызов для Хабиба. Это будет невероятный поединок. Они одни из лучших бойцов в мире, оба являются чемпионами мира. Будет грустно наблюдать, как один из них проиграет, но это часть игры. Нурмагомедов сейчас более сосредоточен, чем когда-либо. У него есть цель — сделать рекорд 30:0. Это то, что он собирается сделать», — сказал Абдель-Азиз SCMP MMA.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. В настоящее время на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Ранее менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC.