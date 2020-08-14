«Никогда не считал себя безупречным»: Нурмагомедов о своих слабостях, смерти отца, бое с Гэтжи и реванше с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не считал себя безупречным, а в семье к нему никогда не относились как к чемпиону. В ходе пресс-конференции российский спортсмен рассказал о подготовке к поединку с Джастином Гэтжи на UFC 254, признался, как на него повлияла смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова, и заявил, что допускает возможность проведения реванша с Конором Макгрегором в будущем. Также он объяснил, почему заинтересован в поединке с Жоржем Сен-Пьером, и назвал пятерых лучших отечественных бойцов на данный момент.

— Осенью вы проведёте вторую защиту титула UFC в поединке с Джастином Гэтжи. Расскажите, где именно он пройдёт?

— Битва запланирована на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Сначала не могли определиться с местом, но потом решили, что схватка пройдёт на «Бойцовском острове». Надеюсь, что всё получится. Вовсю готовлюсь. Нахожусь в тренировочном режиме.

— С последнего боя прошло уже 11 месяцев. Насколько тяжело поддерживать форму, особенно в период пандемии?

— Постоянно тренируюсь, провожу спарринги. Если у меня нет травм, то я круглый год нахожусь в зале. У меня очень большой опыт выступлений в ММА. Не переживаю из-за того, что не выступаю почти 12 месяцев.

— Где вы готовитесь к встрече с Гэтжи?

— Пока мы не решили, где именно будем проводить подготовительный лагерь. Сейчас я нахожусь в Дагестане. Что касается тренировок, то проблем не было. У меня есть зал дома, есть — в Махачкале. А уже 10 сентября к нам присоединится (глава зала AKA. — RT) Хавьер Мендес.

— Помимо вас на турнире UFC 254 планируется выступление ваших братьев Умара и Абубакара, а также партнёра по команде Ислама Махачева. При этом раньше вы признавались, что вам тяжело биться на одном шоу с близкими людьми…

— Да, это так. Но мы решили, что нам будет проще подготовиться. Махачеву уже предложили соперника. Ждём ответа от него. Но спортсмен очень именитый. Умар тоже жаждет дебюта в UFC. Хочет показать, на что способен. Абубакар вовсю готовится, очень заряжен и мотивирован. Также на этом шоу может пройти бой между Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом. Думаю, это будет очень важный турнир для Дагестана.

— В июле скончался ваш отец Абдулманап Нурмагомедов. После этого думали ли вы о завершении карьеры?

— Были разные мысли. Но в данный момент у меня назначен бой. Готовлюсь к нему и не строю долгосрочных планов. Посмотрим, что будет дальше. Пока буду биться. Сейчас мне 31 год, в сентябре исполнится 32. Если брать в расчёт, сколько времени я провёл в этом виде спорта, то меня можно считать ветераном смешанных единоборств. Выступаю на протяжении 12 лет, больше восьми из них — в UFC. У меня за плечами очень хорошая карьера, но сейчас я предельно мотивирован. Хочу вернуться, подраться, быть занятым чем-то. Этот год у меня пройдёт в тренировочном режиме. Это помогает отвлечься от новостей, того, что происходит вокруг.

— Как вы справились с потерей отца?

— Не думаю, что здесь есть кто-то, кого подобное обходило стороной. У кого-то умирали друзья, у кого-то — родственники. Это тяжёлая утрата. У нас были очень близкие отношения. Он был для меня не только отцом, но другом и тренером. Мы постоянно находились вместе. Конечно, я переживаю. Если я буду сидеть с каменным лицом и говорить, что сейчас мне ничего не мешает, это неправда. Я думаю о нём. Возможно, эти чувства смогут вывести меня на другой уровень, сделать меня сильнее.

— Недавно Гэтжи заявил, что не планирует устраивать перепалку с вами в преддверии схватки. Вы планируете поступить также?

— Ни перед одним боем не хотел конфликтовать с оппонентом. Это абсолютно не нужно. Да, с некоторыми приходилось вступать в перепалки, отвечать. Но таких случаев было немного, и это происходило не по моей инициативе. Что касается Гэтжи, то давно знаком с ним. Ещё с тех времён, когда он бился в WSOF и PFL. Джастин помогал мне перед битвой с Даррелом Хорчером. Тогда Тони Фергюсон снялся с шоу, а я проводил первый поединок после трёх операций подряд.

— В чём именно заключалась его помощь?

— Ассистировал с весогонкой. В тот раз она у меня была изнурительной. Когда оставалось сбросить последние 2,5 килограмма, он был рядом. Последний из них согнал в горячей ванной, а он вынес меня из неё. Тогда на одном турнире выступали я, Ислам Махачев и Омари Ахмедов. Все были заняты, поэтому людей не хватало.

— Как вы относитесь к Джастину?

— У меня нет никаких претензий или неприязни к Гэтжи. Он дерётся, хочет быть лучшим в мире. Уважаю это. Признаю его стремления, труд. Он прошёл через многое. Это очень достойный противник. Сами видели, что Джастин сделал с Тони Фергюсоном. В октябре мы войдём в клетку, сделаем дело, пожмём руки и уйдём.

— В одном из интервью Гэтжи заявил, что ваша главная слабость в том, что вы считаете себя безупречным, а ваше окружение лишь «ласкает» вас…

— Меня окружают одни из лучших бойцов мира. В зале мы не «ласкаем» друг друга. Возможно, мне иногда и хотелось бы подобного (улыбается), но такого не бывает. Мы всегда соревнуемся и хотим побеждать друг друга. Эта конкуренция вывела нас на этот уровень. В остальном, никогда не считал себя безупречным. Идеальных не было и не будет. Думаю, Гэтжи ошибается. Я очень самокритичный спортсмен. В семье от меня всегда требовали многого. Ко мне относились не как к чемпиону, а как к человеку, который должен постоянно пахать и не расслабляться.

— В 2017 году вы сравнили дуэль Гэтжи и Эдди Альвареса с дракой двух алкоголиков. С того момента у вас изменилось мнение о стиле Джастина?

— Надеюсь, они на меня не обиделись. Посмотрите, это был очень интересный бой. Но он на самом деле сильно напоминал подобное. Гэтжи сильно изменился со времён поражений от Альвареса и Порье. Стал драться более расчётливо, сделал акцент на бокс. Умеет работать вторым номером, но и в атаке хорош. Думаю, он повзрослел как боец. Столько раз выиграл, столько сильных бойцов нокаутировал. Очень впечатлён его серией побед. Это очень достойный и сильный соперник.

— В ходе подготовки вы сосредотачиваетесь на сильных сторонах оппонента или прежде всего думаете о своих качествах?

— Не готовлюсь к схваткам, думая о навыках визави. Сосредоточен только на своих навыках. У меня есть борьба, выносливость, ударная техника — я улучшаю себя в этих аспектах. Хоть многие и называют меня лучшим в этом виде спорта, я всё равно стараюсь развиваться.

— Какие бы отметили сильные и слабые стороны Гэтжи?

— Мы знаем, что Гэтжи делает хорошо. У него хороший лоу-кик в переднюю ногу, апперкот с задней руки, передний боковой, защита от тейкдаунов. Он не понаслышке знает, что такое борьба. Но мы также осведомлены о его слабостях.

— Каких?

— Понимаем, что Гэтжи устаёт. В начале Джастин очень хорош. Много боёв выиграл в первых раундах. Это очень взрывной боец. Поэтому я собираюсь совершать проходы в ноги и заставлять его защищаться. Тогда он будет выдыхаться ещё быстрее. Хочу смотреть ему в глаза и после каждого раунда спрашивать, как он себя чувствует. В моих планах затянуть поединок.

— Многие считают Гэтжи самым неудобным противником для вас. Согласны?

— В конце 2017 года было мнение, что Барбоза — самый неудобный соперник для меня. Что он хорош в стойке и не даёт переводить себя в партер. Про Макгрегора говорили то же самое. Про Порье, Рафаэля Дос Аньоса. Им же нужно как-то распиарить это сражение. Согласен, что Гэтжи — хороший боец. Если бы он был плохой, то не дрался бы за титул.

— Сам Гэтжи очень много говорит о своих борцовских навыках. Не считаете, что он слегка преувеличивает своё мастерство в данном аспекте?

— Информация о его борьбе точно не преувеличена. Он очень крепкий. Но у меня не будет проблем, если мне не удастся перевести его в партер. Побьёмся в стойке. Я бился со многими отличными ударниками — как в любителях, так и в профессионалах. У меня никогда не было синяков или царапин на лице. Если придётся попотеть, пропустить несколько ударов, то это нестрашно. Я стойкий. Не думайте, что по мне не попадали.

— На ваш взгляд, Гэтжи превосходит Макгрегора в ударной технике?

— Не думаю. Посмотрим в бою, но мой бойцовский IQ говорит, что Гэтжи не лучше Макгрегора в стойке.

— В 2018 году ваш гарантированный гонорар за бой с Макгрегором составил $2 млн. Впоследствии сообщалось, что за встречу с Порье вы заработали около $6 млн. За поединок с Гэтжи вознаграждение будет ещё более внушительным?

— Конечно, за два года гонорар вырос. В этом плане у меня полный порядок с UFC. Я не заламываю цену, но и знаю, чего стою. Считаю, что заслуживаю получить за бой с Гэтжи больше, чем за битву с Порье. На мой взгляд, я хорошо делаю свою работу, не просто так нахожусь на своём месте.

— В последнее время вновь стал обсуждаться ваш возможный поединок с Жоржем Сен-Пьером. Вам это по-прежнему интересно?

— Схватка с Сен-Пьером очень сильно вдохновляет меня. Это бой мечты моего отца. Очень хотел бы сразиться с ним. Но время идёт, в следующем году ему исполнится 40 лет. Пора определиться — будем мы биться или нет. Дана Уайт сказал, что после боя с Гэтжи он намерен вести переговоры с канадцем. Если он согласится, то битва состоится. Интерес есть как с моей стороны, так и со стороны UFC.

— Почему для вас так важна возможность сразиться с Сен-Пьером?

— В последний раз он проигрывал в 2007 году, а моя карьера началась год спустя. Суммарно наши беспроигрышные серии длятся более 25 лет. Не думаю, что в ближайшем будущем UFC может устроить подобную дуэль.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые считают вас незрелищным бойцом?

— Узнал об этом, когда стал чемпионом. На протяжении 12 лет человек выходит, всех выносит, является чемпионом UFC. Надо же что-то придумать. При этом у меня одни из лучших показателей в истории ММА, что касается билетов и просмотров. Если кто-то называет меня незрелищным, то это его дело. Но я не согласен. Посмотрите мои поединки с Барбозой, Порье, Яквинтой. Схватку с Эдсоном и вовсе признали «Выступлением года».

— Если не удастся организовать битву с Сен-Пьером, насколько вероятно проведение реванша с Макгрегором?

— Если не получится подраться с Жоржем, то встретился бы с любым, кто возьмёт верх над Порье. Будь это Фергюсон или Макгрегор. На данный момент именно Дастин — первый претендент на пояс в лёгком весе.

— Макгрегор одним из первых пожелал здоровья вашему отцу Абдулманапу и был в числе тех, кто принёс соболезнования. Ваше отношение к нему изменилось?

— У меня ровное отношение к нему. Это пройденный этап. Двигаюсь дальше. Жить прошлым, что-то держать в себе… Было и было. Когда человек оскорбляет — это не хорошо. Но когда твоему отцу желают здоровья, это не может не нравиться. Общее у нас с ним только 6 октября 2018 года.

— В апреле UFC в пятый раз не смог организовать ваш поединок с Фергюсоном. Как думаете, он когда-нибудь состоится?

— Не знаю почему, но в глубине души верю, что мы подерёмся с Фергюсоном. Мне бы очень хотелось, чтобы он померился силами с Порье. Думаю, Дастин выиграет, но у Тони есть отличные шансы.

— В 2019 году широко обсуждался ваш возможный поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. Ещё существует вероятность того, что он состоится в будущем?

— Мне предлагали помериться силами с Мейвезером в Европе. Говорили: «Да, UFC осудит тебя, но мы выплатим штрафы». Но я же подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионат. Для меня это дороже денег. Не знаю, что в промоушене думают о поединке с Флойдом. Было бы интересно: 28—0 против 50—0. Думаю, удалось бы продать пару миллионов трансляций. Но сейчас для меня это не имеет значения. Полностью сфокусирован на встрече с Гэтжи.

— В июле Пётр Ян взял верх над Жозе Алдо и стал вторым в истории российским чемпионом UFC. Вас это обрадовало?

— Каким надо быть дураком, чтобы не радоваться? Хороший, грамотный бой. После второго раунда Ян здорово перестроился. Было видно, что его голод, мотивация, стремление стать лучшим было намного выше, чем у соперника. Иногда это даёт результат. Если не ошибаюсь, ему предстоит бой со Алджэмейном Стерлингом. Очень хороший оппонент.

— Как чемпион, что бы посоветовали Яну?

— Поменьше отвлекаться, сосредоточиться на тренировочном процессе. Как только ты становишься чемпионом, на тебя начинается охота. Удержать пояс гораздо тяжелее, чем взять его. Желаю ему удачи, здоровья. Пётр проделал очень большой путь. Простому мальчишке из Сибири очень тяжело стать чемпионом UFC.

— Согласны, что в поединке между Стипе Миочичем и Дэниелом Кормье определится лучший тяжеловес всех времён в ММА?

— Нет. Для меня лучший тяжеловес в истории — это Фёдор Емельяненко. При этом даже сам Кормье считает россиянина одним из сильнейших, но ставит его на одну ступень с Кейном Веласкесом. Что касается грядущего турнира, то Дэниел лучше почти во всех аспектах — ударной технике, грэпплинге, борьбе. Но что касается выносливости, ему уже 41 год. В таком возрасте ты уже не тот, что был семь лет назад.

— Какие у вас ожидания от этой схватки?

— Хотелось бы, чтобы Кормье победил и завершил карьеру. Думаю, это было бы идеально — выиграть и оставить пояс.

— На турнире ACA 107 Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал Александра Емельяненко. Как оцените исход этой дуэли?

— Магомед был в порядке. Очень хорошо подготовился, отлично боролся. Всё дело в Александре. Да, у него осталось очень громкое имя, но время давно ушло.

— Ожидали, что Емельяненко будет настолько тяжело?

— Да. Он никогда не славился защитой от проходов в ноги, а Магомед хорошо исполняет тейкдауны. Думаю, Исмаилову будет намного сложнее в битве с Александром Шлеменко. Мне было бы очень интересно посмотреть на это. В среднем или полутяжёлом весах. Думаю, это будет очень хорошая схватка.

— Если не считать вас, кто сейчас входит в пятёрку сильнейших российских бойцов на данный момент?

— На первое место поставил Петра Яна. Забита — на второе. Махачева — на третье. На четвёртой строчке оказался бы Аскар Аскаров, а на пятой — Магомед Исмаилов. Ведь напишет мне, если я его не включу.