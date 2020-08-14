Нурмагомедов ответил на обвинения в незрелищности

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в незрелищном стиле ведения боя.
Нурмагомедов ответил на обвинения в незрелищности
  • РИА Новости

«Я тоже человек, у меня могут быть какие-то минусы. Не бывает такого, что человек всех выносит, является чемпионом. Мне непонятна незрелищность… У меня одни из лучших показателей в истории ММА, что касается и билетов, и просмотров. Здесь я и согласен, и не согласен. Если кто-то хочет назвать меня незрелищным, то это его дело. Но я не согласен. Посмотри поединки с Барбозой, Порье. Схватку с Эдсоном признали выступлением года», — заявил россиянин на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил решением судей Барбозу на турнире UFC 219, который проходил 31 декабря 2017 года.

Ранее Нурмагомедов анонсировал создание новой лиги по ММА.

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