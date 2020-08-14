Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не строит долгосрочных планов и пока сконцентрирован на следующем поединке.

«Мысли разные были. Но в данный момент мне назначили бой. Готовлюсь к нему. Долгосрочных планов не строю. Посмотрим. Пока буду биться. В сентябре будет 31 год. Если смотреть, сколько времени я провёл в этом виде спорта, то меня можно считать ветераном этого вида спорта. Выступаю с лета 2008 года и больше восьми лет в UFC. Провёл достаточно времени в ММА. Если бы я завершил карьеру, то она у меня очень хорошая. Но сейчас у меня очень большая мотивация. Хочу вернуться, подраться, быть занятым чем-то. Этот год у меня стопроцентно пройдёт в тренировочном режиме. Это помогает мне отвлечься от всех новостей», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою.