Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не строит долгосрочных планов и пока сконцентрирован на следующем поединке.
Нурмагомедов заявил, что пока не думает о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Мысли разные были. Но в данный момент мне назначили бой. Готовлюсь к нему. Долгосрочных планов не строю. Посмотрим. Пока буду биться. В сентябре будет 31 год. Если смотреть, сколько времени я провёл в этом виде спорта, то меня можно считать ветераном этого вида спорта. Выступаю с лета 2008 года и больше восьми лет в UFC. Провёл достаточно времени в ММА. Если бы я завершил карьеру, то она у меня очень хорошая. Но сейчас у меня очень большая мотивация. Хочу вернуться, подраться, быть занятым чем-то. Этот год у меня стопроцентно пройдёт в тренировочном режиме. Это помогает мне отвлечься от всех новостей», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою.

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