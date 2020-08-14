Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как на него повлияла смерть его отца Абдулманапа.
Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою
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«Не думаю, что есть кто-то, кого это обходило. У кого умирал друг, мать, отец. Это тяжёлая утрата. Если у кого-то были отношения чисто как у отца с сыном, это одно. У нас были более близкие отношения. Мы были как друзья. Если я буду говорить, что сейчас мне ничего не мешает, это неправильно. Я думаю о нём. Эти чувства могут вывести меня на другой уровень, сделать меня сильнее», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Также российский чемпион ответил на вопрос, какой бы совет ему мог дать отец перед боем с Гэтжи.

«У него всегда советы были строгими, критичными. Что бы он сейчас сказал? Раз решил биться — надо биться. Тренируйся, готовься. Даже не знаю», — добавил российский чемпион.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что у него нет претензий или неприязни к Гэтжи.

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