Нурмагомедов: у меня нет претензий или неприязни к Гэтжи

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих взаимоотношениях со следующим соперником, американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов: у меня нет претензий или неприязни к Гэтжи
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«С Гэтжи знаком давно, когда он дрался в WSOF. Он помогал мне перед боем с Хорчером. У меня была изнурительная весогонка, он тоже помогал мне. Тогда согнал последний килограмм в горячей ванной. Он меня выносил из неё. Тогда на одном турнире выступали я, Махачев, Ахмедов, людей не хватало.
У меня нет к нему никаких претензий или неприязни. Он дерётся, хочет быть лучшим. Признаю его стремления, труд. Это очень достойный соперник. Сами видели, что он сделал с Тони Фергюсоном. Мы выйдем туда, сделаем дело и уйдём», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Бой россиянина с американцем состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готовится к бою с Гэтжи в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить