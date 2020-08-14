Нурмагомедов: у меня нет претензий или неприязни к Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих взаимоотношениях со следующим соперником, американцем Джастином Гэтжи.

«С Гэтжи знаком давно, когда он дрался в WSOF. Он помогал мне перед боем с Хорчером. У меня была изнурительная весогонка, он тоже помогал мне. Тогда согнал последний килограмм в горячей ванной. Он меня выносил из неё. Тогда на одном турнире выступали я, Махачев, Ахмедов, людей не хватало.

У меня нет к нему никаких претензий или неприязни. Он дерётся, хочет быть лучшим. Признаю его стремления, труд. Это очень достойный соперник. Сами видели, что он сделал с Тони Фергюсоном. Мы выйдем туда, сделаем дело и уйдём», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Бой россиянина с американцем состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готовится к бою с Гэтжи в Дагестане.