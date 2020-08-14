Нурмагомедов рассказал о предложении провести бой с Мейвезером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что получал предложение провести поединок с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Мне предлагали сделать в Европе бой с Мейвезером. Да, UFC осудят тебя, но мы выплатим штрафы. Но я же подписал контракт. Для меня это дороже денег. Не знаю, что в промоушене думают о поединке с Флойдом. Было бы много просмотров. Но сейчас для меня это не имеет значения», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Также российский чемпион затруднился ответить на вопрос, как будет действовать в случае поражения в одном из следующих поединков.

«30:0 звучит очень красиво. Но мыслей об этом нет. Конечно, хочется. Если проиграю, то буду думать. Если проиграю. Тяжёлый вопрос, не знаю ответа», — добавил Нурмагомедов.

Следующий бой россиянина пройдёт 24 октября 2020 года в Абу-Даби. Соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов назвал бойцов, которые могут выступить на UFC 254.