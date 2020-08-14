Нурмагомедов назвал бойцов, которые могут выступить на UFC 254

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что на турнире UFC 254 вместе с ним могут выступить его братья Умар и Абубакар, а также соотечественники Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов.
Нурмагомедов назвал бойцов, которые могут выступить на UFC 254
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Тяжело выступать в одном карде с близкими людьми. Но мы решили, что нам будет проще подготовиться и выступить в одном турнире. Махачеву уже предложили соперника. Ждём ответа от него. Соперник очень именитый. Умар тоже жаждет дебюта в UFC. Хочет показать, на что он способен. Абубакар вовсю готовится, очень заряжен, мотивирован. Также на этом турнире может пройти бой между Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом. Думаю, это будет очень важный турнир для нашего региона», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября 2020 года в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов рассказал о мечте стать футболистом.

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