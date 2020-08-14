Нурмагомедов: потенциальный бой с Сен-Пьером меня сильно вдохновляет

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил желание провести поединок с экс-обладателем титула в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов: потенциальный бой с Сен-Пьером меня сильно вдохновляет
  • AFP

«Этот бой меня очень сильно вдохновляет. Это бой мечты моего отца. Но время идёт. Я бы очень хотел с ним подраться. Подраться с Сен-Пьером было бы идеально. Дана сказал, что после боя с Гэтжи он будет вести переговоры с Сен-Пьером. Если он согласится, то бой состоится. С моей стороны и UFC интерес есть», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

39-летний Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Ранее Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым.

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