Нурмагомедов: потенциальный бой с Сен-Пьером меня сильно вдохновляет

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил желание провести поединок с экс-обладателем титула в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.

«Этот бой меня очень сильно вдохновляет. Это бой мечты моего отца. Но время идёт. Я бы очень хотел с ним подраться. Подраться с Сен-Пьером было бы идеально. Дана сказал, что после боя с Гэтжи он будет вести переговоры с Сен-Пьером. Если он согласится, то бой состоится. С моей стороны и UFC интерес есть», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

39-летний Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Ранее Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым.