Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титула в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером состоится лишь в том случае, если на кону будет стоять титул, принадлежащий россиянину.
Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Я ненавижу бои в промежуточном весе. В буквальном смысле они ничего не значат, в них нет смысла. Вот если Жорж может прийти, вложиться в лимит лёгкого веса и оспорить титул Хабиба, то это одно дело. А по части боёв в промежуточном весе — я не большой фанат этого», — цитирует Уайта Allboxing.ru.

39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе.

Ранее Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою.

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