Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым
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«Я ненавижу бои в промежуточном весе. В буквальном смысле они ничего не значат, в них нет смысла. Вот если Жорж может прийти, вложиться в лимит лёгкого веса и оспорить титул Хабиба, то это одно дело. А по части боёв в промежуточном весе — я не большой фанат этого», — цитирует Уайта Allboxing.ru.
39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе.
Ранее Нурмагомедов признался, что думает об отце во время подготовки к следующему бою.