Нурмагомедов рассказал, какие бои на турнире имени отца вызывают у него наибольший интерес

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, каких поединков ждёт больше всего на турнире, посвящённом памяти его отца Абдулманапа.
Нурмагомедов рассказал, какие бои на турнире имени отца вызывают у него наибольший интерес
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«В главном бою вечера у нас два чемпиона. Владимир Минеев против лучшего средневеса Казахстана. Это противостояние мне очень интересно. Также отметил бы соглавное событие вечера, в котором выступит мой брат Усман. У отца были на него большие надежды. Сейчас у него очень интересный соперник», — заявил Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

Владимир Минеев в главном бою вечера встретится с Дауреном Ермековым, а Усман Нурмагомедов проведёт поединок со своим соотечественником Святославом Шабановым.

Ранее Ислам Махачев заявил, что Нурмагомедов победит Гэтжи досрочно.

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