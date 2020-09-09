Махачев: Нурмагомедов победит Гэтжи досрочно, болевым или удушающим
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«Всё как обычно, план такой же, все его знают, но никто ничего не может сделать. Думаю, Хабиб победит досрочно, болевым или удушающим. Думаю, Гэтжи — более опасный соперник для Хабиба, чем Порье. Если бы Гэтжи выходил с Порье не как на последний бой, то и тогда выиграл бы, а Тони Фергюсона он просто разобрал», — цитирует Махачева «Спорт-экспресс».
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее власти Абу-Даби заявили о готовности принять реванш Нурмагомедова и Макгрегора.