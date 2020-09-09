Власти Абу-Даби заявили о готовности принять реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Глава Департамента туризма Абу-Даби Саид Аль-Саид заявил, что в столице ОАЭ готовы принять бой-реванш между действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что Дана Уайт также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить всё к турниру на высочайшем уровне», — приводит слова Аль-Саида РБК.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу с помощью удушающего приёма.

Ранее Нурмагомедов заявил, что реванш с Макгрегором ему абсолютно неинтересен.