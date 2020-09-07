Нурмагомедов: реванш с Макгрегором мне абсолютно неинтересен

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен повторный поединок с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, существует какая-то доля вероятности. У меня впереди претендент. Заслуженный, крепкий и активный. О Макгрегоре я даже не думаю. Всё, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят медиа, меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки Конор никакого сопротивления мне оказать не смог», — заявил россиянин в интервью «Известиям».

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде боя на турнире UFC 242.

Ранее Нурмагомедов заявил, что постарается финишировать Гэтжи.