Нурмагомедов: постараюсь финишировать Гэтжи

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил своего следующего соперника Джастина Гэтжи.
Нурмагомедов: постараюсь финишировать Гэтжи
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«По защите от борьбы он на первом месте. По выносливости — в тройку не входит, я намерен показать это в бою. А уровень его партера — это большой вопрос. Мы никогда не видели его в партере. Во время боя уже буду тестировать. Постараюсь финишировать соперника. Во втором-третьем раунде хочу закончить бой», — заявил Нурмагомедов газете «Известия».

Также российский чемпион выразил уверенность в том, что он превосходит соперника по ударной технике.

«Этот бой очень интересен для меня самого. Мне интересно, какой Гэтжи в партере. По выносливости я считаю себя на две головы выше. А в ударке… Многие недооценивают мою ударку. Я 12 лет выступаю в профессионалах, за это время у меня ни царапинки, ничего такого не было. А Гэтжи два раза нокаутировали. Очень много урона ему наносили. Он крепкий, стойкий боец. Однако в душе я верю, что я на голову выше его в ударной технике», — добавил Нурмагомедов.

Бой россиянина с американцем Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о своём брате Усмане.

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