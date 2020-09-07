Хабиб Нурмагомедов: о моём брате Усмане мир ММА ещё услышит

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своём двоюродном брате Усмане.

«Об Усмане Нурмагомедове в мире ММА ещё услышат. Но я предпочитаю его не хвалить, а бить. Думаю, что это на него лучше повлияет. У парня десять боёв, он все выиграл. У нас на него большие планы. Но в данный момент, я думаю, неуместно о нём говорить, хвалить его. Ему ещё нужно очень многое доказать», — цитируют Нурмагомедова Известия.

На счету Усмана Нурмагомедова десять побед в десяти поединках на профессиональном уровне. 9 сентября он выступит в Москве на турнире GFC/Fight Nights.

Ранее Нурмагомедов вспомнил совет отца, опубликовав фото боя с Макгрегором.