Нурмагомедов вспомнил совет отца, опубликовав фото боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил один из советов, который он получил от своего отца Абдулманапа.

«Как отец говорил: «Навязывай ему свою игру, иди до конца — и ты увидишь, как сдаются другие», — написал Нурмагомедов в своём Instagram, опубликовав фото боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу с помощью удушающего приёма.

3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений после заболевания коронавирусом.

Ранее тренер Нурмагомедова объяснил, почему считает вероятным реванш с Макгрегором.