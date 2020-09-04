Нурмагомедов вспомнил совет отца, опубликовав фото боя с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил один из советов, который он получил от своего отца Абдулманапа.
Нурмагомедов вспомнил совет отца, опубликовав фото боя с Макгрегором
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Как отец говорил: «Навязывай ему свою игру, иди до конца — и ты увидишь, как сдаются другие», — написал Нурмагомедов в своём Instagram, опубликовав фото боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу с помощью удушающего приёма.

3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений после заболевания коронавирусом.

Ранее тренер Нурмагомедова объяснил, почему считает вероятным реванш с Макгрегором.

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